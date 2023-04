Terasa D’arc a fost închisă pentru 15 zile ca urmare a două amenzi pentru tulburarea liniștii publice

Clubul D’arc din Timișoara, unul din cele mai vechi spații de relaxare din oraș, este nevoită să închidă cafeneau și terasa din Piața Unirii pentru următoarele 15 zile. Anunțul a fost făcut de cei de la D’arc, pe pagina lor de Facebook.

“D’arc-ul a respectat Timișoara, timișorenii și oaspeții orașului nostru, a respectat statul român și autoritatea acestuia. Însă respectul nu înseamnă suprimare și retragere. Astăzi ne vedem nevoiți să ne conformăm Dispoziției Primăriei Timișoara și să închidem pentru 15 zile D’arc Atelier, cafeneaua de pe terasa căreia multora dintre noi ne place să privim Domul Catolic, Muzeul de Artă găzduit de Palatul Baroc sau Palatul Episcopal Sârb și să simțim acele dimineți atât de frumoase ale Timișoarei, savurând o cafea. Această dispoziție a municipalității vine ca urmare a două amenzi pentru tulburarea liniștii publice primite de societatea pe care funcționează D’arc Atelier deși conform legii <sancțiunile complementare se aplică în funcție de natura și de gravitatea faptei> și <sancțiunea stabilită trebuie să fie proporțională cu gradul de pericol social al faptei săvârșite>. Două procese verbale cu numere consecutive, la două zile distanță, întocmite de același agent constatator – cel mai probabil din birou, pe care le-am contestat în instanță, neavând <luxul> de a ne apăra înaintea deciziei autorităților”, spun cei de la D’arc.

Cei de la D’arc susțin că sunt pe “baricade” de 21 de ani. Clubul a fost inaugurat în 2002, iar în 2003 au început să scoată timișorenii la cafea în Unirii la prima terasă independentă.

“Am deschis Piața Unirii pentru timișoreni, turiști și antreprenori deopotrivă și am ajutat Primăria să încaseze taxe. La aceste taxe am contribuit și noi, plătindu-le mereu la timp, conștienți fiind de faptul că, prin intermediul celor care conduc orașul nostru, se vor întoarce către timișoreni. Suma pe care D’arc a virat-o în conturile municipalității în toți acești ani se ridică la aproximativ trei milioane de euro. Din 2002 aducem bucurie în sufletele locuitorilor și vizitatorilor Timișoarei prin D’arc Bar, D’arc Mal, D’arc Atelier, nava Pelican – simbol al Timișoarei recondiționat exclusiv prin efortul nostru colectiv. Am organizat petreceri memorabile, concerte, expoziții, am revitalizat Piața Unirii și malul Begheului, reîntorcând timișorenii cu fața spre apă prin construirea primei terase cu deschidere la râu(…).D’arc fost implicat încă de la început în activități culturale iar în acest an de sărbătoare pentru oraș, susține proiectul Capitalei Culturale, fiind parte din echipa câștigătoare a unui proiect cultural finanțat de Centrul de Proiecte al Primăriei Municipiului Timișoara”, mai spun cei de la D’arc, care cer sprijinul clienților fideli.

“Cum ne poți susține? Dacă ai băut vreodată o cafea sau o bere la noi, distribuie mesajul nostru pe rețelele sociale și spune și tu #opendarc. Susținerea voastră ne va da putere să continuăm, chiar și atunci când totul pare potrivnic. Atât Primăria Timișoara cât și Poliția Locală trebuie să reprezinte și să protejeze interesele cetățenilor orașului”, au mai spus cei de la D’arc.

Pe de altă parte, timișorenii exasperați de harmalaia care cuprinde în fiecare sezon călduros orașul, în principal venind din partea barurilor și cluburilor din zona centrală și de pa malurile Begăi, cred că măsura este una bună. Chiar dacă cei de la D’arc vorbesc acum de faptul că <sancțiunile complementare se aplică în funcție de natura și de gravitatea faptei>, ar trebui să audă și plângerile celor care nu pot dormii în fiecare weekend de vară din cauza decibelilor ilegali care emana de pe terasele cluburilor.

