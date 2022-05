Terenuri de 2,4 milioane de euro, pentru care a primit șpagă polițistul din Giroc reținut de procurorii DNA, urmau să ajungă la doi parlamentari

Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Serviciul teritorial Timisoara au dispus efectuarea urmaririi penale si retinerea pentru 24 de ore, incepand cu data de 10 mai 2022, a suspectului Gird Aurelian, agent de politie in cadrul Postului de Politie Giroc, judetul Timis, in sarcina caruia s-a retinut comiterea infractiunii de trafic de influenta in forma continuata.

In ordonanta procurorilor se arata ca, in cauza exista aspecte din care rezulta suspiciunea rezonabila ce contureaza urmatoarea stare de fapt:

In perioada anterioara datei de 09 august 2021, suspectul Gird Aurelian, in calitatea mentionata mai sus, ar fi pretins de la o persoana (martor in cauza) suma de 13.000 euro, pentru ca, prin intermediul a doi parlamentari, acesti bani sa ajunga ulterior la un judecator din Bucuresti.

In schimbul acestei sume de bani, magistratul urma sa pronunte o hotarare favorabila in cadrul unui proces civil care avea ca obiect reconstituirea dreptului de proprietate asupra unei suprafete de teren (10,8 ha situate pe raza comunei Giroc) la care ar fi fost indreptatita familia martorului.

In contextul mentionat mai sus, la data de 12 august 2021, in sediul postului de politie Giroc, suspectul a primit suma de 64.500 lei, echivalentul a 13.000 euro. Cu aceeasi ocazie, suspectul Gird Aurelian a mai pretins de la martor, pentru sine, suprafata de 2.000 mp teren intravilan in localitatea Giroc, precum si suprafata de 20.000 mp teren intravilan situat in aceeasi localitate, pentru “colaboratorii” politistului care urmau sa rezolve si sa decida punerea in posesie a terenului respectiv. Terenurile mai sus mentionate urmau sa fie transferate dupa ce se obtinea punerea in posesie.

De mentionat este faptul ca, la o simpla consultare a „Studiului de piata privind valorile minime ale imobilelor din judetul Timis – 2021” identificat pe site-ul http://www.unnpr.ro/files/expertize2021/CNPTimisoara/Studiu_de_piata_Timis_2021.pdf, a rezultat ca terenurile pretinse ar valora 2.420.000 euro (110 euro/mp).

La data de 11 mai 2022, suspectul Gird Aurelian urmeaza sa fie prezentat Tribunalului Timis cu propunere de arestare preventiva pentru 30 de zile. (Directia Nationala Anticoruptie – Biroul de informare si relatii publice)

