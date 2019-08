Termocentrala Mintia cauzează aproximativ 120 de decese premature anual

Greenpeace a evaluat impactul emisiilor termocentralei Mintia asupra sănătății, iar rezultatele indică aproximativ120 de decese premature pe an, conform raportului “O evaluare integrată a impactului emisiilor de la termocentrala pe bază de cărbune Mintia din România asupra calității aerului și sănătății”.

Poluarea aerului reprezintă principalul factor de risc pentru sănătatea umană la nivel global și are efecte negative grave asupra ecosistemelor.

Termocentrala Mintia funcționează în prezent fără o autorizație integrată de mediu și fără instalații de reducere a poluării (desulfurare) necesare pentru a fi autorizată, aceasta reprezentând o sursă importantă de poluare a aerului în România, cu potențiale efecte semnificative asupra comunităților și ecosistemelor din jur.

Emisiile de la termocentrala Mintia:

ridică nivelul de particule toxice și NO 2 în aer deasupra localității Mintia și dincolo de aceasta, crescând riscul bolilor precum accidentul vascular cerebral, cancerul pulmonar, bolile cardiace și respiratorii la adulți, precum și infecțiile respiratorii la copii. Aceste cauze duc la decese premature. Emisiile de SO 2 , NOx și praf contribuie la expunerea la particule toxice;

în aer deasupra localității Mintia și dincolo de aceasta, crescând riscul bolilor precum accidentul vascular cerebral, cancerul pulmonar, bolile cardiace și respiratorii la adulți, precum și infecțiile respiratorii la copii. Aceste cauze duc la decese premature. Emisiile de SO , NOx și praf contribuie la expunerea la particule toxice; cauzează ploi acide, care pot afecta culturile și solurile;

cauzează precipitații radioactive cu metale grele toxice, cum ar fi arsenic, nichel, crom, plumb și mercur.

Rezultatele studiului nostru de modelare sugerează că termocentrala pe bază de cărbune Mintia cauzează aproximativ 120 de decese premature pe an prin expunerea la PM 2,5 si NO 2 . Alte efecte includ 13 cazuri de greutate mică la nou-născuți, 50 de cazuri noi de bronșită cronică la adulți pe an și 400 de persoane pe zi care suferă de boli cum ar fi infecțiile respiratorii, inclusiv 80 de zile lucrătoare pierdute, din cauza expunerii la poluanții proveniți de la termocentrală. Se estimează că în fiecare an 100 de persoane sunt spitalizate din cauza bolilor respiratorii și cardiovasculare atribuite poluării aerului din cauza termocentralei.

Depunerea de mercur estimată depășește valorile limită și pot duce la acumularea periculoasă a mercurului în pești într-un perimetru de 200 km2, cu o populație de aproximativ 34.000 de persoane.

Având la bază rezultatele studiul nostru de modelare, am monitorizat 3 luni dioxidul de sulf (SO2) în localitățile din jurul termocentralei Mintia, incluzând și orașul Deva, și am analizat datele privind dioxidul de sulf (SO2) provenite de la rețeaua oficială de monitorizare a calității aerului.

Concentrațiile medii la stația oficială de monitorizare HD-2 de la marginea de nord a orașului sunt mai mari decât cele înregistrate la stația oficială de monitorizare HD-1 din centrul orașului, sugerând că o sursă importantă de poluare cu SO2 există în afara orașului.

Rezultatele monitorizării, combinate cu analiza direcției vântului, sugerează că zona Devei este afectată de emisii de SO2 provenite din surse aflate la Nord, în valea râului Mureș. Măsurătorile de SO2 la stația HD-2 rămân în permanență, atât ziua cât și noaptea, mai mari decât aproximativ 10μg/m3, sugerând o sursă de poluare care funcționează 24 de ore pe zi. Această sursă este termocentrala Mintia, situată la 8 km vest-nord-vest de stația oficială de monitorizare HD-2.

Termocentrala Mintia este a treia cea mai mare centrală termică din țară, cu un total de șase unități și o capacitate de 1285 MW și funcționează fără autorizație integrată de mediu din 2013.

Greenpeace România cere autorităților române prioritizarea producției de energie din surse regenerabile, pentru a proteja sănătatea cetățenilor și mediul înconjurător.

NOTĂ:

Rapoartele integrale pot fi descărcate de aici:

Raport modelare atmosferică Mintia

Raport monitorizare SO2 Mintia

Link video dispersie SO2 – https://we.tl/t-t9VCVEB05V

Pentru mai multe info: Alin Tănase, coordonator de campanii Greenpeace România

0736 619 100 – alin.tanase@greenpeace.org

Comentarii

comentarii