“Terorista” Maria Livia Baila, condamnată la 1 an, cinci luni și zece zile de închisoare, pentru că stabilise contacte cu membrii ISIS și instiga la săvârșirea unui act de terorism

Retinuta de procurorii DIICOT Timisoara, in 14 mai 2020, urma unei descinderi cu mascati efectuata la domiciliul sau, Maria Livia Baila, 33 de ani, din Nadlac, a fost gasita vinovata de propaganda terorista si condamnata la inchisoare. Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis ca femeia sa stea la inchisoare timp de 1 an, cinci luni si zece zile, dupa ce procurorii au dovedit legaturile sale cu membrii unei organizatii teroriste din Orientul Mijlociu.

De asemenea, judecatorii au mai dispus confiscarea unui telefon mobil si a 25 de DVD-uri cu inscriptii in limba araba care au fost ridicate de politisti in timpul perchezitiilor care au avut loc in urma cu sase luni. Sentinta de condamnare nu este definitiva.

Tanara din Arad a fost acuzata de procurorii DIICOT din Timisoara de accesarea, in mod repetat, a unor materiale de propaganda terorista, prin intermediul sistemelor informatice sau a altor mijloace de comunicatii electronice, precum si detinerea de astfel de materiale, in scopul insusirii ideologiei teroriste, ca parte a unui proces de radicalizare si promovarea unui mesaj prin propaganda savarsita prin orice mijloace, in public, cu intentia de a instiga la savarsirea unui act de terorism.

Dupa cum au aratat anchetatorii, incepand cu anul 2019, femeia a cunoscut un proces treptat de radicalizare, prin intermediul contactelor stabilite in mediul virtual cu diferiti sustinatori ai „unei organizatii teroriste din Orientul Mijlociu”, fiind vorba despre ISIS.

Maria Livia Baila a accesat in mod repetat materiale de propaganda terorista, in scopul insusirii ideologiei teroriste, ca parte a procesului de radicalizare, si a promovat in mediul virtual, in mod repetat si cu frecventa ridicata, mesaje de propaganda a ideilor si conceptelor radical islamiste, specifice organizatiilor teroriste musulmane, folosind in acest scop diferite aplicatii de mesagerie si, de asemenea, prin intermediul sistemelor informatice si a mijloacelor de comunicare electronica proprii.

Sursa: impactpress.ro

Comentarii

comentarii