Testare gratuită de COVID-19 pentru personalul din învățământul lugojean

În această săptămână, personalul din toate unitățile de învățământ preșcolar, primar, gimnazial și liceal din Lugoj a fost testat gratuit de COVID-19, înainte de începerea noului an școlar. Testarea, efectuată la Spitalul Municipal Lugoj, s-a realizat în cadrul unui program inițiat de Primăria Lugoj și finanțat cu 200.000 de lei din bugetul local. „Elevii trebuie să se întoarcă la școală, dar, în prealabil, trebuie să ne asigurăm că întreg personalul din învățământ este testat pentru a nu fi contaminat cu noul coronavirus, astfel încât să prevenim eventuale cazuri de îmbolnăvire a elevilor în școlile lugojene. De aceea am alocat fonduri pentru testarea gratuită a personalului didactic, personalului didactic auxiliar, personalului nedidactic din toate instituțiile de învățământ preșcolar, primar, gimnazial și liceal din municipiul Lugoj. De asemenea este inclus în acest program de testare gratuită și personalul care activează în cadrul cabinetelor medicale școlare”, a declarat Francisc Boldea, primarul municipiului Lugoj, menționând și că, în plus, prin rectificare de buget se vor suplimenta banii pentru fiecare școală în vederea achiziționării de materiale de protecție și dezinfectant. „Din luna octombrie vom ajuta toți elevii din Lugoj cu cele necesare pentru a preveni acest nemernic de virus care afectează deopotrivă elevi, profesori, părinți și bunici și perturbează desfășurarea normală a întregului proces de învățământ”, a mai precizat primarul Lugojului.

