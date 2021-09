Testul mai precis, mai ieftin și mai rapid decât cel RT-PCR, descoperit de studenţi din Timișoara coordonați de cercetătorii de la Oncogen

Alternativă pentru testul PCR, prezentată în premieră la Timişoara! Un test de mare precizie, dar şi mai rapid şi accesibil. Surprinzător, specialiştii de la Institulul Oncogen au primit propunerile de cercetare de la tineri de liceu sau din primii ani de facultate, care fac parte dintr-un program de mentorat.

Testul prezentat la Timişoara se bazează pe o tehnologie de editare genetică, care în anul 2020 a luat premiul Nobel şi are un potenţial ştiinţific foarte important. Este un test de mare precizie, mai rapid şi mai ieftin decât RT-PCR în depistarea infecţiilor virale.

“În cadrul acestui protocol voi parcurge trei paşi. Primul este amplificarea izotermă a materialui genetic. Al doilea este faza de detecţie, iar pasul numărul trei constă în citirea rezultatelor detecţiei pe dipstickuri”.

Sergiu Nicorici este student în anul 1 la Medicină, însă, încă din liceu a inceput să lucreze cot la cot cu cercetatorii de la institutul Oncogen din Timişoara.

“Faţă de testele PCR, e o dată precizia, dar cel mai important e că nu depindem de aparatura clinică, de aparatura de laborator”, a declarat tânărul student.

S-a testat pe probe provenite de la pacienţi

Rezultatele testelor PCR făcute în Spital se compară direct cu rezultatele obţinute de elevi cu ajutorul noului test, astfel încât să se poată observat adevăratul potenţial.

“S-a testat pe probe provenite de la pacienţi. Extracţia este făcută în cadrul spitalului, de exudat nazal, extracţia materialului genetic, tot în spital, noi primim strict materialul genetic, care este ţinut la -80 de grade, iar în momentul experimentului este decongelat şi folosit”, explică Sergiu Nicorici.

Alături de Sergiu, alţi 50 de tineri pasionaţi de ştiințe au intrat într-un program de mentorat, în cadrul căruia au avut şansa să facă cercetare cu ajutorul tehnologiilor de top.

Pandemia a prins sistemul medical românesc nepregătit. Au fost necesare multe luni până la apariția primelor teste de încredere pentru identificarea persoanelor infectate. Și astăzi țara noastră are mare nevoie de cât mai multe teste de mare precizie.

OncoGen și-a propus să pună la punct toate tehnologiile utile în lupta cu pandemia de SARS-CoV2 (și nu numai) pentru o viteza de reacție cât mai mare și pentru a nu depinde atât de mult de importuri.

In contextul acesta este cu atât mai remarcabil că această propunere de cercetare a venit de la colectivul de tineri cercetători ai OncoGen, tineri pasionați de științe care fac parte din programul nostru de mentorat și care au pus in practică aceasta idee sub îndrumarea profesorilor și cercetătorilor OncoGen, in cadrul programului OncoGen Young Researchers (OYR).

Mulțumim pe această cale fundației ALBER și asociației OncoGen care au avut încredere în potențialul tinerilor cercetători români și au finanțat aceasta realizare de excepție.

Știu că trăim într-o societate în care mulți cred că România nu ar avea oameni pregătiți, ca nu ar avea valori și ca atare nu ar avea nici o șansă in fața altora- cu atat mai puțin în zona de cercetare-dezvoltare a tehnologiilor de vârf.

Aceasta gândire este profund greșită. Totodată este si una foarte periculoasă pentru toți tinerii care aspiră la performanța in cercetare. Aceștia ajung să creadă, in mod eronat, că nimeni nu le va întinde o mână de ajutor, sau că nu ar exista șansa de a realiza ceva în țara noastră.

Centrul OncoGen și-a deschis de mult porțile tinerilor pasionați de științe.

Încă din anii ’90, cei care fac acum parte din colectivul OncoGen, (pe atunci Laboratorul Regional de Imunologie de Transplant) erau implicați in munca de mentorat, de îndrumare si de pregătire a tinerilor cercetători in domeniul biomedical, mai ales a studenților de la Universitatea de Medicină și Farmacie Timișoara (UMFT).

Odată cu înființarea Centrului OncoGen am putut sa extindem programul de mentorat și să continuăm tradiția începută de profesorul și mentorul meu, Prof. Dr. Francisc Schneider.

Surpriza cea mai plăcută a fost să constat că, mai mult decât oriunde, in liceele cele mai bune din România se află adevărata bogație a acestei țări, printre tinerii pasionați de științe, mulți dintre ei olimpici naționali și internaționali, sau câștigători ai unor concursuri extrem de prestigioase de biologie, chimie, fizică, matematică sau informatică.

România are mine de aur: tineri plini de exuberanță și de creativitate, extrem de talentați și de sârguincioși care au toate premisele să devină cercetători de excepție, elitele de mâine.

Dar elitele se formează lângă alte elite. Au nevoie de sprijin, de îndrumare si de acces la resursele necesare pentru a-și îndeplini visele.

Prin OncoGen Young Researchers (OYR) am extins acest program de mentorat și la elevii de liceu precum și la studenții altor facultăți, iar rezultatele sunt spectaculoase, după cum veți vedea în cadrul prezentării de astăzi.

OYR are ca scop identificarea și sprijinirea tinerilor pasionați de științele vieții, iar în momentul de față, în acest program sunt implicați zeci de tineri de la cele mai bune licee din țară, cum ar fi liceul ,,Grigore Moisil” din Timișoara, ICHB și Colegiul Național de Informatică ,,Tudor Vianu” din București, precum și studenți români care studiază la cele mai prestigioase universități din lume”, spune dr. Virgil Păunescu – director Oncogen.

Cercetatorii de la Oncogen au implicat, în programul de mentorat, zeci de tineri de la cele mai bune licee din ţară, cum ar fi liceul ,,Grigore Moisil” din Timişoara, ICHB şi Colegiul Național de Informatică ,,Tudor Vianu” din București, precum şi studenţi români care studiază la cele mai prestigioase universităţi din lume.

