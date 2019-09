The Banat of Timișoara – lansare la Târgul Internațional de Carte de la Beijing China

The Banat of Timișoara – lansare la Târgul Internațional de Carte de...

În cadrul Târgului Internațional de Carte de la Beijing China, a avut loc prezentarea cărților ”The Banat of Timișoara. A European Melting Pot”, editura Scala , Londra, 2019 și ”Modernity in Central and South-Eastern Europe. Ideas, Concepts, Discourses”, editua RAO, București, 2018.

Aceste cărți au fost concepute și editate de prof. univ. dr. Victor Neumann, directorul Muzeului de Artă Timișoara, elaborate în cooperare cu echipele de cercetători români și europeni în cadrul Centrului de Studii Avansate în Istorie al Universității de Vest din Timișoara.

Profesorul Victor Neumann a fost prezent la Târgul Internațional de Carte de la Beijing, unde Romania a fost țară invitată de onoare.

Cu acest prilej, s-au celebrat și 70 de ani de la debutul relațiilor diplomatice dintre China și România.

Standul românesc de carte a fost organizat de Institutul Cultural Român și de Ministerului Culturii din România, fiind unul mult apreciat de public. Târgul a avut loc în perioada 20-25.08.2019.

