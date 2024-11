The Birds Might Weave It Into Their Nests. Alina Ușurelu prezintă o nouă serie de lucrări artistice despre identitate, transformare, moarte

The Birds Might Weave It Into Their Nests. Alina Ușurelu prezintă o nouă...

Artista vizuală Alina Ușurelu prezintă o nouă serie de lucrări artistice despre identitate, transformare, moarte și pierdere. Ea este cunoscută publicului timișorean pentru proiecte la granița dintre artă și știință derulate anul acesta ca „All Sorts of Care” și „Despre ploi, râuri, șuvoaie…”, ultimul inclus în expoziția Între ape │ Waters of in-betweenness, de la House of European Institutes.

Acestea au fost realizate pe parcursul ultimilor doi ani și sunt reunite sub numele „The Birds Might Weave It Into Their Nests”. Expoziția va avea vernisajul vineri, 22 noiembrie, între orele 18:00 și 19:30, în spațiul DIGITAL:CANVAS\, cu intrarea prin clădirea Azur.

Arta pornește întotdeauna, până la urmă, de la experiențe personale, ceea ce este cât se poate de adevărat și pentru această serie de lucrări, în care Alina Ușurelu personalizează și ficționalizează un obiect artistic creat din propriul său păr, o parte și totodată un întreg, separat și totuși pe de-a-ntregul integrat în lume din punct de vedere simbolic, străbătând-o în căutarea elementelor ce hrănesc moartea pentru a susține viața. Demersul artistic ce reiese deschide perspective unice, (ne)liniștitoare, înspre ciclul nesfârșit dintre o stare și cealaltă, subliniind granița foarte fină dintre viețuire și nemurire.

Acest obiect-personaj a primit numele Shuba și funcționează ca un soi de călăuză personală prin tărâmuri emoționale dificil de străbătut, punând întrebări menite să descuie înțelegerea și integrarea sentimentelor și să creeze conexiuni între simțire și exprimare, între gândire și simțire, între lumea din afară și cea interioară.

Reunind fotografii, video performance și o instalație interactivă, artista Alina Ușurelu și curatoarea Maria Bîrsan creează un spațiu de procesare a diverselor tipuri de suferință generată de pierdere și de transformare a identității, invitând în același timp publicul la un exercițiu de exprimare a suferințelor pierderii prin diverse forme de creație.

Acest aspect interactiv al expoziției va avea loc pe data de 23 noiembrie, între orele 16:00 și 18:00 într-un „grief circle” (un spațiu sigur în care se va discuta despre pierdere și despre moarte, explorând moduri creative prin care poate fi exprimată suferința pierderii) și este dedicat unui număr de maximum zece persoane. Doritorii sunt invitați să se înscrie folosind acest formular.

Proiectul a fost inițiat în programul de mentorship artistic creat de artista și activista ghaneză Va-Bene Elikem Fiatsi în anul 2022, dezvoltat în cadrul rezidenței artistice All Sorts of Feelings din spațiul AADK Portugal și produs cu ajutorul programului de burse pentru artiști Energie al Centrului de Proiecte, Timișoara. Parteneri: artouching, DIGITAL:CANVAS\, Azur

