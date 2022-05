The Carnival revine la Timișoara pe 20, 21 și 22 mai

Timișoara va fi gazda evenimentului The Carnival, pe 20, 21 și 22 mai. The Carnival oferă o experiență completă, o explozie de ritmuri vibrante, gusturi autentice și artă stradală, începând cu 20 mai, la Muzeul Satului Bănățean din Timișoara.

După doi ani de pauză, datorită pandemiei de Covid-19, anul acesta, timp de 3 zile, timișorenii vor gusta un mix unic de ritmuri urbane și influențe etno, rock și alternative, susținut de concerte live și petreceri pe muzica anilor ‘90 și 2000. Toate acestea, sub umbrela fenomenului The Carnival – un fusion excelent între muzică live, gastronomie și entertainment.

Peste 20 de artiști naționali și internaționali vor urca pe cele trei scene de festival, zeci de street performers vor anima atmosfera și vor exista numeroase spații dedicate diverselor activități de relaxare și distracție.

Fiecare zi de festival reunește unii dintre cei mai îndrăgiți artiști ai momentului: VAMA, Akua Naru, Subcarpați, The Motans, Otros Aires, The Mono Jacks, Deliric X Silent Strike, Robin and the Backstabbers, Cred că sunt extraterestru, Agatu, Basska, Om la lună, Balkan Taksim, Gojira & Planet H, Vlad Dobrescu DJ Set și mulți alții.

Partenerii festivalului sunt Birra Moretti, Mega Image, Pepsi-Cola, Tazz, Aperol Spritz, Tanqueray, Jidvei, Kiss FM, Red Bull, Iulius Town. The Carnival Timișoara este un eveniment marca Gourmet Entertainment.

Te așteaptă multe surprize, între 20 și 22 mai, trei zile de festival cu muzică bună, la The Carnival Timișoara! Atmosfera de Carnaval este completată de numeroase activități pentru copii, așadar este un prilej perfect să mergi cu toată familia. În plus, copiii cu vârsta de până la 14 ani au intrare gratuită, dacă participă alături de un însoțitor adult.

Biletele se pot cumpăra de pe https://timisoara2022.thecarnival.ro

Comentarii

comentarii