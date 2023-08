„The Great Gatsby” reunește restauratele din Iulius Town într-o petrecere cu tematică „anii `20”

O nouă ediție Food & Music Extravaganza se anunță în Iulius Town, unde restaurantele se „contopesc” într-o tematică specială. În acest weekend vei face o călătorie senzorială în anii `20 și vei descoperi magia din „epoca jazz-ului”, iar pentru un plus de autenticitate am înglobat totul într-o super petrecere în locațiile Iulius Gardens, cu tematica „The Great Gatsby Weekend”. După ce treci pe la restaurantele tale favorite și te bucuri de bunătățile culinare, te așteptăm la party, dar și să vezi expoziția de autovehicule americane!

Șarmul și extravaganța vor fi la ele acasă, arta gastronomică, cocktailurile fine, rochiile strălucitoare și penele vor fi vedetele în cele două seri de petrecere din Iulius Town. Sâmbătă și duminică te provocăm să te lași purtat de notele de jazz și să descoperi atmosfera petrecerilor în stil „The Great Gatsby”! Timp de două zile, poți să admiri expoziția de mașini americane din Iulius Gardens, unde vor fi expuse modelele: Cadillac Fleetwood Eldorado Coupe, Oldsmobile Delta 88 Royale, Cadillac Eldorado, Cadillac DeVille și Rolls Royce. Tot în Iulius Gardens ți-am pregătit și două photo cornere tematice, unde poți să te bucuri de o adevărată ședință foto în stilul anilor 1920.

Și restaurantele se pregătesc pentru weekend-ul tematic, astfel că în fiecare locație vor avea loc petreceri, cu muzică live, dar și alte surprize. Cei care sunt în căutarea preparatelor cu specific italian sunt așteptați, tot sâmbătă, la C House Milano, unde va avea loc, începând cu ora 19.00, un concert susținut de Andreea Vlas și Dragoș Moldovan Band. Dacă ești în căutarea aromelor care să te poarte pe malul mării, ești invitat sâmbătă la Pescada Porto, unde pe lângă muzica live asigurată de Ingrid, ai parte de fructe de mare și pește proaspăt, gătite după rețete pescărești cu tradiție.

Duminică tot în stil „The Great Gatsby” petrecem la Enjoy Sushi, Pizza 2 Go, Fenice Palas și Taverna Racilor. Începând cu ora 19.00, la Enjoy Sushi te vei bucura de o experiență culinară extraordinară pe muzica saxofonistului Cristian Ilie. La Pizza 2 Go, începând cu ora 20.00, Dj Ichim te va purta în epoca jazz-ului. Restaurantul Fenice Palas te așteaptă de la 20.00, cu note live, cântate de Mircea Știopon la saxofon, iar la Taverna Racilor te bucuri de fructe de mare proaspete și muzică tematică by Dj STAFIE.

