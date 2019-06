The unseen – Nevăzutul sau despre partea necunoscută a tehnologiei -expoziție inedită la Muzeul Banatului Timișoara

The unseen – Nevăzutul sau despre partea necunoscută a tehnologiei -expoziție inedită...

Muzeul Național al Banatului din Timișoara organizează vernisajul expoziției “The unseen -performing surgery on your inner reality”, joi, 20 iunie, de la ora 18:00, la Muzeul Hărților.

Intrarea este liberă!

Expoziția se desfășoară în perioada 21 – 23 iunie 2019 și face parte din Festivalul de artă și tehnologie Liminal, aflat la a II-a ediţie. Acesta are ca temă The unseen – Nevăzutul și dorește să ridice întrebări despre partea nevăzută a tehnologiei.

Ca întreg festivalul, expoziția își propune să interogheze și să expună forțele nevăzute, impulsurile incontrolabile și mecanismele de seducție ale tehnologiei și multiplele feluri în care ne afectează și ne modelează realitatea interioară și exterioară.

De asemenea, expoziția propune redescoperirea prin prisma tehnologiei a unor teritorii care ne par cunoscute – cerul, solul – precum și o interacțiune originală între text, “big data” și istorie.

Vor expune: RYBN (FR), Disnovation.org (FR), Lukas Truniger (CH/FR), Ioan Cernei (RO), Anca Bucur & Sergiu Nisioi (RO). În seara vernisajului, gruparea artistică RYBN va prezenta prelegerea performativă GOLEM INCORPORATED: REPORT.





