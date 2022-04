Tichete sociale de 50 de euro pentru persoanele vulnerabile, începând din iunie

Joi, 14 aprilie, ministrul Muncii, Marius Constantin Budai, a fost la Timișoara și a vorbit despre tichetele sociale în valoare de 50 de euro. Acestea vor fi distribuite începând din iunie categoriilor sociale vulnerabile: pensionari, persoane cu dizabilități, copii din familii monoparentale, copii din medii defavorizate. Acestea se vor împărți ca și cupoanele de pensie sau bursele școlare, după caz. Aceste tichete vor fi asigurate, cel mai probabil, din bugetul de stat, însă se caută și fonduri europene.

„Nu facem un titlul de glorie din acest program. Poate sumele ar fi trebuit să fie mai mari, dar este ceea ce putem face acum să sprijinim în primul și primul rând categoriile vulnerabile, să implementăm acest al doilea pachet social. Cu primul am trecut, spunem noi, mai bine perioada de iarnă. Să preîntâmpinăm acum și creșterea galopantă a prețurilor la alimente. Avem acele vouchere de 50 euro pe care le vom acorda începând din iunie pensionarilor cu pensie de până în 1.500 de lei. Am solicitat coaliției de guvernare să introducem aici și familia monoparentală (…) Nu am uitat nici de persoanele cu dezabilități (…) și nici de copiii care încasează burse sociale”, a declarat Budai.

Momentan, procedura de decontare este similară cu cea pentru tichetele de masă. Cu aceste vouchere se vor putea cumpăra șase alimente de bază. Primele discuții indică faptul că ar fi vorba despre pâine, cartofi, orez, carne de pui, ulei și ouă, dar ar putea apărea modificări săptămâna viitoare. Pensionarii vor primi tichetele prin poștă sau pe card, persoanele cu dizabilități vor trebuie, cel mai probabil, să se adrese DGASPC-urilor, iar elevii le vor lua odată cu bursa socială.

În același pachet de măsuri, a adăugat ministrul, au fost aprobate și unele dedicate mediului de afaceri. Dintre acestea, Budai a amintit de venitul minim brut garantat de 3.000 de lei pentru angajații din domeniile agriculturii și industriei alimentare, similar cu măsurile aplicate începând din 2019 domeniului construcțiilor. De asemenea, firmele care suferă din cauza sancțiunilor impuse Rusiei și Belarusului sau al căror lanț de aprovizionare includea Ucraina vor putea beneficia de compensații de până la 400.000 de lei.

La întrebările jurnaliștilor, Budai a comentat și aspecte mai generale. „Suntem înaintea unei crize economice uriașe. Paradoxul este că încă avem foarte multe locuri de muncă neocupate. Vorbim de o criză economică care vine din două direcții, una post-pandemică și una din cauza războiului. Nu este o criză economică care afectează numai România, dar cu siguranță de vom adapta și noi trendului mondial. Acest prim pachet este exact pentru a sprijini echitabil cetățenii din medii defavorizate, dar și mediul de afaceri. Până la urmă, cea mai bună protecție socială este locul de muncă”, a declarat ministrul.

