Timișoara ar putea fi primul oraș din România cu o „Unitate centrală de achiziții”. Primăria și instituțiile din subordine, achiziții „la comun”

Reprezentanții municipalității timișorene anunță o premieră națională: Primăria Timișoara va fi prima din țară care va înființa o „Unitate centrală de achiziții” (UCA). Este vorba despre un proiect pilot al Agenției Naționale pentru Achiziții Publice (ANAP), la care mai participă și Consiliile Județene Sibiu și Harghita.

Astfel, municipalitatea timișoreană va înființa o agenție locală de achiziții care va centraliza toate achizițiile publice făcute de Primăria Timișoara și instituțiile din subordine: teatre, școli, servicii publice etc. „Acest lucru va conduce la o economie semnificativă la bugetul local și cel al instituțiilor din subordine”, promit reprezentanții primăriei.

„Mă bucur mult că am fost aleși pentru a implementa acest proiect pilot. Administrația publică din România are nevoie de o transformare profundă și Primăria Timișoara are ambiția să fie vârful de lance în acest proces de reformă. Achizițiile publice sunt mecanismul cheie prin care se cheltuiesc bani publici. Dacă sunt prost făcute, plătim dublu prin prețuri mari și calitate slabă. Prin centralizarea achizițiilor din toate instituțiile publice locale vom scădea costul și vom crește calitatea produselor și serviciilor cumpărate. Un alt pas concret pentru transparență și profesionalism în administrație”, a declarat primarul Timișoarei, Dominic Fritz.

Conducerea primăriei speră că Unitatea centrală de achiziții va încuraja cooperarea între entitățile subordonate și va comasa nevoile lor de achiziții. „Acest proces va genera economii semnificative la bugetul local, va reduce birocrația și va crește interesul firmelor care pot oferi bunuri și servicii”, se arată într-un comunicat de presă semnat de Direcția Comunicare –Relaționare a Primăriei Timișoara.

Până să devină realitate, însă, înființarea Unității centrale de achiziții locale va trebui să se regăsească într-o Hotărâre de Consiliul Local. Până acum, reprezentanții primăriei nu au dat detalii referitoare la personalul care va face parte din noua unitate, dacă vor fi făcute angajări sau doar transferuri din alte departamente.

