Timișoara duce lipsă de spații temporare de cazare pentru persoanele evacuate, în cazul unei nenorociri cu este cea de la Crevedia

Timișoara are mari probleme cu spațiile de cazare temporare, necesare în situațiile de urgență, atrage atenția viceprimarul Timișoarei, Cosmin Tabără. El readuce în prim plan situația, după ceea ce s-a întâmplat a Crevedia, când un număr mare de cetățeni a fost evacuat.

”Iată un aspect neglijat total de către autoritățile centrale și locale! Încă din primele luni de mandat am atras atenția că nici Timişoara nu este pregătită în acest sens și că trebuie neapărat făcuți pași în acest sens. Am exemplificat, o fac și acum, dar, din păcate, nu am fost asculta”, spune Tabără.

Timișoara s-a confruntat cu mai multe asemenea situații în ultimii ani.

”Am dat exemplul din Timişoara cu deratizarea care a avut loc în Complex în anii trecuți, când, din păcate, au existat victime iar blocul întreg a fost evacuat. Atunci Mitropolia a întins o mână de ajutor. Au venit valurile de emigranți și i-am cazat în spații care numai locative nu pot fi definite. A urmat valul de refugiați ucraineni cazați prin cămine sau pe unde s-au găsit spații. Nimic organizat, nimic care să dea siguranță. Am identificat și spațiul fostului cămin de la Liceul Energetic, care poate fi expertizat și folosit în acest scop”, mai spune Tabără.

Din păcate, astfel de situații neașteptate pot apărea oricând.

”Explozia de la Crevedia trebuie sa ne trezească și să conștientizăm că oricând putem fi victimele unei nenorociri! Și, din păcate, vom fi în imposibilitatea de a reacționa.

Mi s-a luat din subordonare Direcția de Patrimoniu ca o măsură politică, dar strategia, măsurile propuse de mine trebuiau să continue. Bani sunt, depinde cum îi gestionăm, iar siguranța cetățenilor trebuie să primeze. Din păcate, în loc de măsuri, prea mulți își pierd timpul polemizând pe lucruri mărunte. Fără a vedea și, mai ales, soluționa adevăratele probleme cu care ne confruntăm…”, a încheiat viceprimarul liberal.

Comentarii

comentarii