Timișoara este în topul orașelor cu cea mai dinamică dezvoltare comercială din România

Timișoara continuă să evolueze în liga orașelor cu cea mai dinamică dezvoltare, fiind o destinație tot mai căutată atât de publicul consumator de cultură, turiști, cât și de investitori. Județul Timiș își menține șomajul sub 1% și un salariu mediu de 1.200 de euro, cel mai mare după București, în timp ce investițiile continuă pe toate segmentele – retail, office, logistică, infrastructură hotelieră.

Potrivit raportului GfK Purchasing Power Romania 2024, populația din județul Timiș are o putere de cumpărare mai mare cu 155% față de media națională de aproximativ 9.092 euro, situându-se pe a treia poziție, după București și Cluj.

Dacă ne raportăm la retail, am asistat anul acesta la intrări importante ale unor mari branduri care au pus Timișoara pe harta dezvoltării, mizând pe potențialul regiunii. Timișoara găzduiește, de altfel, cel mai mare proiect comercial din România, în Iulius Town, cu aproximativ 190.000 mp închiriabili, dintre care peste 108.000 mp doar de retail. Anul trecut, componenta de retail a avut o cifră de afaceri de 41,8 milioane de euro, ceea ce face îl face cel mai performant centru comercial din afara Capitalei și al treilea la nivel național, potrivit datelor Profit.ro.

Timișoara este de interes pentru ancorele majore de tip departament stores care au intrat recent în România, pe formate de câteva mii de metri pătrați și concepte moderne, cu noi standarde de calitate și diversitate pentru consumatori. Puterea de cumpărare mare a timișorenilor este atractivă și pentru retailerii luxury, care au început să iasă din București și să se dezvolte pe piețele regionale. Primark, Lefties – brandul grupului Inditex și BOSS sunt exemple în acest sens, toate inaugurând, recent, magazine în Iulius Town, proiectul mixed-use inaugurat de companiile Iulius și Atterbury Europe în 2019.

„Pentru ca retailerii și mallurile să inspire și să își fidelizeze clienții pe termen lung este esențial ca aceștia să își regândească spațiile, să dezvolte concepte inovatoare și să integreze tehnologii de vârf, combinate cu evenimente care atrag în mod constant. Aceasta a fost preocuparea noastră din ultimii ani, iar inaugurările recente susțin direcția setată, reușind să atragem branduri care pun accent pe redefinirea și personalizarea experienței de cumpărături. Cifrele de vânzări și de trafic înregistrate în primele șase luni arată creșteri față de perioada similară a anului trecut și suntem convinși că noile inaugurări vor influența simțitor evoluția. Avem mulți clienți din întreaga regiune de vest, iar în weekend, mulți vizitatori din Serbia și Ungaria, întrucât mallul include branduri care, la nivel regional, se găsesc doar în Iulius Town”, a declarat Cristina Brătuianu, Development & Operational Retail Leasing Manager Iulius.

Inaugurările brandurilor Lefties (5.000 mp) și Primark (3.800 mp) din Iulius Town reprezintă cele mai mari tranzacții de spații închiriate, anul acesta, în retailul din România. Mall-ul este de altfel singurul din țară care include toate brandurile grupului spaniol Inditex. Pentru a face loc unor magazine noi sunt necesare modificări importante, restructurarea unor suprafețe și chiar identificarea de spații suplimentare. Flexibilitatea aduce și rezultate. În primele 6 luni ale anului, vânzările Iulius Town au crescut cu 5%, iar traficul cu 10% față de aceeași perioadă a anului trecut.

Ce face un mall cu adevărat atrăgător și relevant publicului? Mixul de branduri și soluții de entertainment, care generează trafic și fidelitate, acestea fiind elemente care contează în decizia brandurilor de a deschide un nou magazin. Iulius Town bifează aceste condiții, aducând sub aceeași umbrelă 450 de magazine, cinema, centru de fitness, servicii utile zilnic, soluții de divertisment și educație, precum și un parc și săli pentru evenimente și un hub medical cu servicii ultraspecializate.

Ce are Timișoara unic în România, prin Iulius Town? În primul rând, toate ancorele de fashion din țară concentrate într-un singur loc – grupul Inditex, Primark, Peek and Cloppenburg, H&M, Reserved, New Yorker, C&A etc. În al doilea rând, cea mai mare concentrare de spații HORECA – 58 de restaurante și cafenele disponibile într-o arie de 12.000 mp, unele dintre ele cu acces către parcul Iulius Town, ceea ce sporește atractivitatea Timișoarei ca destinație turistică. În al treilea rând, proiectul mixed-use include cea mai mare diversitate de destinații experiență și de edutainment – parc, spații de joacă, cinema, centru de fitness, grădiniță în limba engleză, școală de muzică.

Analiștii economici prognozează o evoluție accelerată a orașului, date fiind calitatea educației locuitorilor, accesul la finanțare, existența unui mediu de business competitiv și poziția geografică, între 2 rute comerciale europene, Rin – Dunăre și București – Pitești – Sibiu – Timisoara – Nădlac. Aeroportul este un alt atuu, asigurând conexiunea directă cu metropolele Europei. În ultimii ani, Timișoara s-a dezvoltat intensiv, aproximativ 70% din companiile active în zonă având capital străin.

Sursa: profit.ro

