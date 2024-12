Timișoara, exemplu de dezvoltare economică: Puterea de cumpărare ridicată atrage investitori și retaileri premium

Timișorenii au o putere de cumpărare cu 155% mai mare față de media națională, care a ajuns anul acesta la 9.092 de euro pe cap de locuitor, conform studiului NIQ GfK Purchasing Power Europe 2024. Județul Timiș se află pe locul trei la nivel național, după București și Cluj. Veniturile mari, interesul față de ultimele tendințe în diverse domenii, dar și evoluția formatelor de retail în centre comerciale ample au transformat orașul de pe Bega într-un reper regional, cu o dezvoltare dinamică, dar și o destinație pentru dezvoltatori și investitori.

Puterea mare de cumpărare a timișorenilor se resimte și la nivelul business-urilor

Când vorbim despre putere de cumpărare, vorbim implicit de retail, iar anul acesta branduri importante au ales Timișoara ca oraș de expansiune. În Timișoara se află unul dintre cele mai ample proiecte de retail țară, Iulius Town, cu aproximativ 190.000 mp închiriabili, dintre care 108.000 mp doar retail, unde sunt peste 450 de locații. Proiectul Iulius este cel mai performat centru comercial din afara Capitalei, clasându-se pe locul trei in topul centrelor comerciale din România, în funcție de cifra de afaceri, realizat în 2023 de Profit.ro. În 2023, zona de retail a Iulius Town a generat o cifră de afaceri de 41,8 milioane de euro.

Primark a deschis în Iulius Town o locație pe o suprafață de 3.800 mp, iar Lefties (din grupul Inditex) pe 5.000 mp, fiind cele mai mari tranzacții de leasing din acest an, de la nivel național. Fiind un proiect care se adresează tuturor categoriilor de public, pe lângă department store, în Iulius Town s-au inaugurat și brandurile premium: BOSS, Chic Chic Urban Fashion (cu mărci precum: JOOP, Zac Posen, John Galliano, STRELLSON, Maison Close, ISNURH, Patrizia Pepe, Herve Leger, IOS by Maica, Serge Pariente, HUDSON, Fabio Rusconi, My Best Bag Firenze, La Haine).

Inaugurările și noile branduri îi încântă pe timișoreni, care merg mai des la shopping, conform datelor de trafic a proiectului Iulius Town, care, în primele șase luni ale acestui an au înregistrat o creștere de 10%. „O parte semnificativă din clienţii noştri vin din judeţele limitrofe, iar în weekend, şi din Serbia şi Ungaria, întrucât avem branduri foarte căutate de public, care, la nivel regional, se regăsesc doar în Iulius Town. Cu noile deschideri din ultima perioadă, suntem convinşi că interesul va fi şi mai mare”, a transmis Oana Diaconescu pentru Ziarul Financiar.

