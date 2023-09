Timișoara găzduiește ediția din acest an a Crosului Loteriei Române. Străzi închise, sâmbătă, în zona centrală

Zona centrală a Timișoarei va fi, sâmbătă, 16 septembrie, de la ora 13, traseu pentru ediția din acest an a Crosului Loteriei Române. Evenimentul beneficiază de sprijinul Consiliului Județean Timiș, va aduce câștigătorilor premii în bani, iar pentru spectatori un concert cu Vescan, Mira și Lora, în Piața Libertății.

Circuitul pe care se va desfășura evenimentul are lungimea de 4,5 kilometri și urmează un traseu pe mai multe străzi din zona centrală a Timișoarei: Start din Piața Libertății – str. Lucian Blaga – Piața Iancu Huniade – str. 20 Decembrie 1989 – Bulevardul Vasile Pârvan – Pasajul Michelangelo – Bd. Corneliu Coposu – întoarcere – Bulevardul Corneliu Coposu- Pasajul Michelangelo – Bd. Vasile Pârvan – str. 20 Decembrie 1989 – Piața Iancu Huniade – str. Lucian Blaga – Piața Libertății – Finiș.

În acest an are loc ediția cu numărul 23 a crosului, pentru prima dată se desfășoară în afara Bucureștiului. Acțiunea are loc sub deviza „Aleargă pentru sănătatea ta”.

Vor fi mai multe categorii de vârstă la care se pot înscrie participanții: seniori/senioare – 19 – 34 ani; juniori/junioare – 14 – 18 ani; copii băiți/fete – 11 – 13 ani; veterani bărbați/femei – 35 – 49 ani; veterani II bărbați/femei – peste 50 ani; persoane cu dizabilități locomotorii bărbați/femei; persoane cu dizabilități senzoriale bărbați/femei. Există două modalități de înscriere la concurs, prima e online, la adresa https://register.42km.ro/widgets/race-entries/select_race?event=fe463eb9e107d93e39a7fba7355640c5287c585f , cea de a doua direct la fața locului, înainte de începerea cursei, sâmbătă, între orele 8.00 și 12.30, în Piața Libertății.

Loteria va oferi și premii în bani, în valaore de 90.500 de lei. Primul loc la cele 14 categorii va fi de 2000 de lei, a anunțat Ionuț-Valeriu Andrei, director general al Companiei Naționale „Loteria Română”. Pentru locul 2 se oferă câte 1500 de lei, iar pentru locul 3 1000 de lei.

La finalul cursei, în jurul orei 15 este programat un concert cu Vescan, Mira și Lora.

Străzi închise în zona centrală pentru cros

La solicitarea Loteriei Naționale, Comisia de circulație de pe lângă Primăria Timișoara a avizat desfășurarea în data de 16 septembrie a „Crosului Loteriei Române Ediția XXIII”. Din motive organizatorice, evenimentul atrage după sine închiderea traficului rutier, între orele 12:00-16:00, pe următoarele străzi:

Piața Libertății – strada Lucian Blaga – Piața Iancu Huniade – strada 20 Decembrie 1989 – Bulevardul Vasile Pârvan – Pasajul Michelangelo – Bulevardul Corneliu Coposu – întoarcere – Bulevardul Corneliu Coposu – Pasajul Michelangelo – Bulevardul Vasile Pârvan – strada 20 Decembrie 1989 – Piața Iancu Huniade – strada Lucian Blaga – Piața Libertății.

