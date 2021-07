Timișoara, în plin terorism

Ceea ce se petrece acum în Timișoara este terorism. Îmi asum sintagma. În plin centru al orașului, bandele de ”romi”, deși ei se autointitulează mult mai franc, altfel, în vechiul limbaj, întorc lumea cu fundul în sus: scaune, alte piese de mobilier de terase, obiecte contondente de pe mese, sunt armele lor preferate. Le folosesc ”pasional”, nu-i așa? Folosim alte sintagme, suntem raportați și blocați, în numele unei libertăți de exprimare ce nu are legătură cu adevăratul conținut. Dar peste acestea, furia lor cu iz criminal, dorința de afișare a unei violențe uriașe, toate se traduc prin terorism. Nu se face prevenție, poliția nu este prezentă, dacă am compara cu Roma sau alt oraș european, se vede clar: la fiecare pas găsești pe cineva din Carabinieri sau Polița Națională (în Viena, Budapesta). La noi, cică am fi un fel de mimoze iritabile la imaginea poliției. Da? Asta este? Atunci să nu ne mai mirăm că răul universal pune stăpânire pe noi.

Un alt terorism este cel generat de cursele infernale, nocturne, făcute de motocicliști inconștienți, lipsiți de minima decență, care în toiul nopții turează la maximum, cu tobele, de cele mai multe ori, modificate și necontrolate, pe bulevardele Timișoarei. Orele preferate sunt între 24 – 3 (dimineața). Poliția? Primăria Timișoara? Cele care ar trebui să aibă grijă de calitatea vieții în orașul păstorit legal și… temporar? Ce fa ele pentru noi? Sau a rămas valabilă sintagma ”Timișoara nu este oraș de măicuțe”, deci… haideți, să călcăm în picioare legile, normele de civilizație și de civism? Haideți, să călcăm în picioare normalitatea, în numele unui grup mic, dar bine descreierat, pentru că a face dezastru fonic în oraș. A face terorism s-ar mai traduce prin ”facem un oraș viu”? De ce nu? Și cei care strigă ”Allah Akbar” și apoi detonează bombe tot așa cred, cu nu sunt teroriști.

Timișoara este terorizată de cei care nu curăță orașul, nu-l spală, nu iau măsuri împotriva ambroziei, cea producătoare de alergii ucigătoare.

Asta este Timișoara noastră?

Nu. Aceasta este o secvență a terorismului practicat în Timișoara, împotriva populației sale!

