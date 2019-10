Fundația Culturală Jazz Banat organizează Timișoara Jazz Festival ediția a XI, în 10-11 noiembrie 2019, la Filarmonica Banatul, iar în 12 noiembrie, Gărâna Sessions: Petre Ionuțescu & Daniel Dorobanțu Live în Escape Underground Hub.

Programul: în 10-11 noiembrie, de la ora 19.00, la Filarmonica Banatul, spectacol cu Thomas Strønen – Time Is a Blind Guide (NO); Red Kite (NO); Fish in Oil (SRB) și Sinikka Langeland – Sauna Cathedral (NO).

În 12 november, în Escape Underground Hub, str. Gh. Lazăr nr. 19 – Daniel Dorobanțu & Petre Ionutescu (RO), de la ora 20.00.

