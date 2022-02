Timișoara muzicală a anilor ’90 și începutul anilor 2000. Un proiect inedit marca Emil Biebel

Efervescența creativă dată de contextul socio-politic al anilor ’90 descătușa dorințe și definea idealuri, unele exprimate prin muzică. S-au lansat atunci artiști talentați, au luat naștere trupe de rock alternativ și s-au înregistrat demo-uri rămase până acum doar în arhivele caselor de producție ale vremurilor sau în arhivele personale ale muzicienilor. Proiectul „Lost Tapes” îşi propune să recupereze acea bucată valoroasă pentru scena muzicală, relevantă deopotrivă în identitatea locală a Timișoarei, și să ofere publicului un material discografic de colecție.

Triplul disc de vinil va conţine nume precum Aim, Arpad Kajtar, Baraka, Confuz, Coroziv, Daniel Silvian Petre, De comun acord, Era Ticăloşilor, Implant Pentru Refuz feat. Toni Dijmărescu, Oranj, Screaming Heads şi Scrum.

Proiectul a luat naștere la inițiativa lui Emil Biebel (fondator Viniloteca), cel care a gândit, simțit și trăit toate etapele muzicii de pe triplul vinil ce urmează a fi lansat.

Este o poveste despre Timișoara muzicală a anilor ’90 și începutul anilor 2000, despre recuperarea unor demo-uri păstrate zeci de ani în sertare, despre artiști talentați, pasiune și iubire de oraș.

“Sunt meloman, fac business cu muzică de pe vremea lui Ceauşescu. La negru, la început, apoi oficial. Principala mea calitate e că iubesc oraşul acesta nemăsurat. Aş face orice să-I fie bine. Principalul meu defect, sunt foarte încăpăţânat. De aici ajungem la acest triplu vinil pe care-l am în cap dinainte de începutul vremurilor. E un tribut anilor 90-2000. Nu e complet, e doar mică parte, dar mai urmează”, a spus Emil Biebel, cel care a deschis în Timişoara anilor ’90 celebrul magazin “Rock-Rolla”.

“Pe vremea lui Rock-Rolla, primeam câte un demo de la o trupă locală, în marea lor speranţă că singurul magazin de muzică din Timişoara îi poate ajuta. Nu le-am aruncat. Am strâns destul de multe demo-uri, unele erau în condiţii faine, altele mai puţin faine. Am făcut un playlist, dar ştiam că materialele sunt în stare proastă datorită condiţiilor pe care trupele le aveau atunci. Visul meu era ca acest produs să sune ca un disc compact, unitar, chiar dacă sunt mai multe trupe. Cred că mi-a ieşit. Am fost uimit cât de timişorean sună discul. Nu mi-a venit să cred. Marele merit îi aparţine lui Florin Buciu din Canada, lui i-am trimis materialele, el a lucrat destul de mult. Au fost lucruri imposibil de refăcut”, a mai spus Emil Biebel.

Lansarea discului de vinil face parte dintr-un eveniment mai amplu, desfășurat la Casa Tineretului, în serile de 25 și 26 februarie, între orele 19.00 și 22.00, atunci când melomanii se vor bucura și de o expoziție de afișe ale evenimentelor din anii ’90 (arhivă Ovidiu Hrin și Horațiu Fâra), proiecția filmului documentar “Swamp City” (regizori Ovidiu Zimcea și Bogdan Pușlenghea), concert al formației Burning Table şi discuție cu artiștii ce apar pe disc, moderată de scriitorul și jurnalistul Mimo Obradov.

