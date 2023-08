Timișoara nu se află în topul rezervărilor pentru minivacanța de Sfânta Maria, deși este Capitală Europeană a Culturii

Pretul mediu pentru un sejur de doua nopti, in aceasta minivacanta de Sf. Maria, este de 892 lei pentru doua persoane, iar cele mai multe rezervari (33,81%) au fost efectuate in marile orase ale tarii, potrivit unei platforme hoteliere online.

Brasov, Sibiu, Oradea si Bucuresti sunt cele mai rezervate, in timp ce litoralul romanesc este a doua destinatie ca popularitate (18,86% dintre rezervari), turistii alegand aici in special statiunile Costinesti, Mamaia, Eforie Nord si Neptun.

Zona montana acopera 13,32% dintre rezervari, cele mai multe fiind inregistrate in Sinaia, Busteni, Predeal si Bran. Romanii vor petrece minivacanta de Sf. Maria si in destinatiile balneoclimaterice din tara (cu 8,65% dintre rezervari), optiunile lor fiind deja traditionalele Sovata, Praid, Baile Felix si Baile Herculane.

Conform platformei hoteliere online Travelminit.ro, numarul rezervarilor pentru minivacanta de Sf. Maria a crescut cu 8%, in comparatie cu aceeasi perioada din 2022, anul care a marcat iesirea din pandemie si in care s-au inregistrat cresteri masive ale rezervarilor pentru weekendul de Sf. Maria. O alta diferenta este ca 2023 este primul an in care nu litoralul este principala destinatie aleasa de turisti pentru petrecerea minivacantei.

Potrivit datelor Travelminit.ro, pretul mediu pentru un sejur de doua nopti de Sf. Maria este de 892 lei (pentru doua persoane) si 1.044 lei (pentru o familie de doi adulti + doi copii).

Preturile sunt mai mari la mare decat la munte cu aproximativ 25% pentru rezervarile de familie si cu aproximativ 32% pentru rezervarile de cuplu, pentru acest weekend.

De exemplu, pretul mediu pentru un sejur de Sf. Maria pe litoral este de 1.276 lei (pentru doua persoane) si de 1.541 lei (pentru o familie), pe cand acelasi sejur la munte are un pret mediu de 873 lei (pentru doua persoane) si de 1.162 lei (pentru o familie).

“Weekendul prelungit de Sf. Maria este ultima minivacanta din acest sezon estival, o ocazie excelenta pentru turistii care vor sa se bucure de cateva zile de relaxare, dar si o oportunitate pentru jucatorii din industrie pentru a le oferi clientilor experientele dorite si pentru a se promova cat mai bine pentru urmatoarele sezoane. Vremea se anunta a fi calda, atat pe litoral, cat si la munte”, a precizat Rita Szilveszter, marketing manager Travelminit.ro.

Pe de alta parte, exista variante foarte bune pentru petrecerea sejurului de Sf. Maria si pentru turistii care vor sa evite locurile aglomerate. Printre destinatiile din afara zonelor populare in care romanii au facut rezervari de Sf. Maria se numara Arefu, Curtea de Arges, Corbeni, Poienile Izei sau satele sasesti din zona Transilvaniei (Viscri, Mesendorf).

Fondata in Cluj-Napoca, compania Travelminit este unul dintre cei mai mari jucatori pe piata rezervarilor hoteliere din Romania, din 2017. (Agerpres)

Comentarii

comentarii