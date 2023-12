Timișoara, orașul cu cele mai mari impozite locale din România

În urma votului de marți din Consiliul Local Timișoara, taxele și impozitele locale cresc cu rata inflației, de 13,8%. În plus, impozitul pe vehicule crește cu 50%, la fel și impozitul aplicat persoanelor juridice și celor fizice care au în proprietate spații comerciale.

Despre toate aceste crește de taxe și impozite Primăria Timișoara spune că ”nu există”. ”Cotele de impozitare aplicate în 2023 nu se majorează, fiind stabilite la același nivel încă din 2018. În 2018, Consiliul Local de la acea vreme a majorat taxele și impozitele locale cu 50%, pentru anul 2019. De atunci, formula de calcul a rămas neschimbată, fiind stabilită la același nivel în fiecare an. Procentul de 50% se repetă doar ca parte a formulei de calcul și nu se referă la o creștere a impozitului față de anul trecut”, a transmis primăria.

Totuși, instituția condusă de Dominic Fritz recunoaște că: ”grila de impozitare este ajustată anual cu rata inflației calculată de Institutul Național de Statistică și se aplică la fel în toată țara. Rata inflației este de 13,8% și acesta este procentul pe care timișorenii îl vor avea de plătit în plus, comparativ cu anul trecut”. Adică, totuși, timișorenii plătesc în plus.

Cu aceste creșteri Timișoara atinge ”performanța” de a fi orașul cu cele mai mari impozite din România. O spune fostul viceprimar al Timișoarei, Dan Diaconu.

”Am încercat să explic, ieri în ședința Consiliului Local, că această poziție este una neonorantă și păguboasă pentru Timișoara, mai ales că ea lovește în zona investițiilor – motor al dezvoltării orașului în ultimii 30 de ani. Am explicat bugetar de ce nu e justificat ca aceste impozite pe investiții (nerezidențial) să fie în continuare la maximul prevăzut de lege. Am explicat de ce e dăunător pentru Timișoara să aplice impozite duble (în cazul persoanelor juridice), respectiv de 10 ori mai mari (în cazul persoanelor fizice) față de Cluj, sau Oradea, tocmai în capitolul investițiilor. Am explicat pe cifre, pe impact bugetar versus previziunile de creștere a veniturilor bugetului local din anul 2024 (provenite din cotele pe impozitul pe venit).

În zadar. Amendamentul meu de reducere (catalogat ca pomană de Crăciun) cu o cotă rezonabilă de 25% a acestor impozite, a căzut la vot. Timișoara rămâne orașul cu cele mai mari impozite pe investiții din România. Când aceste cifre vor face diferența în decizia unui investitor de a alege orașul nostru, sau un altul, să ne aducem aminte de această ședință a Consiliului Local”, spune Dan Diaconu.

