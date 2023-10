Timișoara predă la CNI terenul pentru viitoarea sală polivalenta

Primăria Timișoara a convocat consilierii locali, astăzi, într-o ședință de plen de îndată, pentru a aproba predarea la CNI a terenului viitoarei săli polivalente a orașului.

Terenul trebuie predat viabilizat, pe cheltuiala primăriei. De asemenea, se cere ca municipalitatea timișoreană să își asume realizarea utilităților.

“Se aprobă predarea către Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Naționala de Investiții ”C.N.I.” pe bază de protocol a terenului/ amplasamentului, domeniu public, situat in Timisoara, str. Aleea FC Ripensia nr.35 (CF nr. 446527 Timisoara) si nr.37 (CF nr. 446526 Timisoara), si aflat in proprietatea Municipiului Timișoara, in suprafață de 46.840 mp identificat potrivit Cărții funciare nr.446526, respectiv 3.955 mp identificat potrivit Cărții funciare nr.446527, liber de orice sarcini, în vederea și pe perioada realizării de către ”C.N.I.”a obiectivului de investiții „Construire Sala Polivalenta, str. Aleea FC Ripensia nr.35-37, municipiul Timisoara, judetul Timis”, se spune în proiectul de hotărâre de consiliu local.

De asemenea, se aprobă și valorile estimate ale investiției, varianta selectată fiind cea cu numărul 4, care presupune sala și o parcare supraterană, în valoare de 137 de milioane de euro.

Operațiunea birocratică era necesară după ce CNI a anunțat că din banii alocați nu se putea face o sală cu 16.000 de locuri.

„Timișoara a rămas fără sală polivalentă și fără stadion pe seama unor orgolii, iar dorința mea este de a avea în cele din urmă infrastructură sportivă. Numărul exact de locuri nu trebuie să fie o altă piedică pentru construcția sălii polivalente. Timișorenii rabdă de prea mult timp pentru ca Guvernul să nu prioritizeze această investiție. Am înțeles că studiul de fezabilitate, care va indica numărul exact de locuri în sală, va fi gata până la finalul acestui an, iar apoi Ministerul Dezvoltării, prin CNI, va lansa licitația pentru proiectare tehnică și execuție”, a declarat primarul Dominic Fritz.

