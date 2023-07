Timișoara redevine Capitala Magiei

În perioada 3-7 octombrie, revine la Timișoara festivalul TIME FOR MAGIC cu campioni mondiali și superstaruri internaționale la Magie.

Încăpățânarea și munca unei echipe profesioniste și entuziaste au făcut ca Timișoara, prin acest festival, să devină un punct pe harta internațională a Magiei. Succesul de la prima ediție a plasat festivalul de magie pe lista evenimentelor de top ale Timișoarei.

Time for Magic nu este un spectacol de scamatorii. Time for Magic înseamnă ARTA MAGIEI la cel mai înalt nivel, cu cei mai talentați iluzioniști ai lumii.

“Ideea festivalului a pornit de la un vis, de a transforma Timișoara într-o capitală a Magiei. Datorită proiectului TM2023, anul acesta Time for Magic capătă și mai mare amploare, atât prin numărul de evenimente, cât și din prisma artiștilor invitați. Putem spune că Timișoara este Untold-ul la Magie!”, spune Minodora Magică, project manager.

Astfel, ediția a doua Time for Magic va cuprinde mai multe spectacole, în 3 limbi, pe diferite scene din Timișoara:

– 03 octombrie, Spectacol de Magie în Limba Germană la Cinema Victoria;

– 03 octombrie, Spectacol de Magie în Limba Engleză la Sala Capitol a Filarmonicii Banatului;

– 05 octombrie, CloseUp Magic și Street Magic (intrarea liberă, urmează să anunțăm locația);

– 05 octombrie, Fun Club cu întrebări și povești despre arta iluzionismului spuse de faimoșii magicieni (intrarea libera, urmează să anunțăm locația);

– 05 octombrie, Human Demonstration, o mega iluzie outdoor (intrarea liberă, urmează să anunțam locația);

– 07 octombrie, MAGIC GALA SHOW cu Campionii mondiali și Superstarurile Internaționale, toți pe aceeași scenă la Sala Sporturilor Constantin Jude.

Unul dintre atributele cu care s-a asociat chiar de la început Time for Magic este VALOAREA remarcabilă a artiștilor. Dintre cele mai mari nume din lumea magiei au urcat anul trecut pe scena festivalului. În această a doua ediție, festivalul surprinde și mai mult. Iată, artiștii invitați:

– AARON CROW (Belgia) – Nr.1 Mondial la Danger Magic

Este superstarul AMERICA GOT TALENT cu peste 500.000.000 de vizualizări online! Este un artist extraordinar care a susținut show-uri în peste 80 de țări și care a înmărmurit publicul prezent la prima sa apariție în România în cadrul primei ediții Time For Magic. Se întoarce cu un act NOU la care te poți oferi voluntar, sau mai bine te rogi să aleagă pe altcineva.

– CHRISTIAN WEDOEY (Norvegia) – Nr. 1 Mondial la Underwater Escapes

Este vedeta GOT TALENT în Europa (UK, Suedia, Norvegia, Cehia, Grecia, Spania, etc..) cu peste 1.000.000.000 de vizualizări în mediul online, este cel mai bun evadator de sub apă al momentului și este recunoscut ca fiind HOUDINI al vremurilor noastre. Are 1.500.000 de urmăritori pe YouTube și este în TOP 5 TikTok-eri ai Norvegiei, revine la festival la cererea publicului.

– LEA KYLE (SUA) – Nr. 1 Mondial la Quick Change Magic

Diva Magiei la nivel mondial, vine pentru prima dată în România. Inovațiile sale la categoria Quick Change Magic, au transformat-o într-un superstar la America Got Talent unde a primit Golden Buzz și a devenit peste noapte idolul soților și soțiilor care pierd mult timp la îmbrăcat.

– YOUNG MIN (Coreea de Sud) – World Champion at General Magic

Pentru prima dată în România, vom vedea live cel mai magic act artistic la nivel mondial! Exact ca în Stăpânul Inelelor sau Harry Potter, coreeanul Young-Min vine să ne “stingă lumina”… Cu toții ne vom întreba logica încă o dată: există sau nu, Magie?

– FLORIAN SAINVET (Franța) – World Champion at Manipulation Magic

Vine pentru prima dată în România, The Robot Dream act, numărul care a făcut parte din cele mai tari show-uri din lume precum: Cirque de Soleil, The Illusionists, AGT Superstar sau France’s Got Talent.

– ANDREY JIGALOV (Germania) – Nr. 1 Comedy act at Cabaret du Monde

Vine pentru prima dată în România, inegalabilul și inconfundabilul comediant de la faimosul show “Le Plus Grand Cabaret du Monde” de Patrick Sebastian. Este imposibil să nu râzi când îl vezi pe scenă, chiar trebuie să faci tu o magie ca să nu râzi cu lacrimi.

– ANCA & LUCCA (Austria) – World Champion at Mentalism

Fiind foarte apreciați anul trecut, revin la Timișoara, de data aceasta cu un spectacol complet ce va fi prezentat în limba engleză.

– WOLFGANG MOSER (Austria) este magicianul vienez cu cele mai multe bilete vândute

Un Maestru al iluzionismului, înzestrat cu o minte genială și talent excepțional creează momente de magie incredibile care sfidează complet legile naturii și ale logicii. Va susține un spectacol complet în limba germană.

– JOHANNES (România) a fost pionierul magiei moderne în România

Este singurul magician român care a avut propria emisiune TV. Cariera sa are o contribuție foarte mare la promovarea artei iluzionismului de calitate în țară noastră. A fost mereu o referință și o sursă de inspirație pentru comunitatea celor pasionați de magie.

– LORENZO-CRISTIAN (Timișoara) este cel mai titrat magician român

Este artistul timișorean independent cu cele mai multe bilete vândute. Susține turnee și spectacole în limbile: română, spaniolă, engleză și germană. Este primul român care a devenit membru The Magic Circle – Londra, avându-i colegi pe David Copperfield, Dynamo, Regele Charles al Marii Britanii și primul român care a participat la Olimpiadele de Magie FISM.

It’s time for magic!

Proiect finanțat prin Programul cultural național Timișoara – Capitală Europeană a Culturii în anul 2023”

Acţiune cofinanțată de Consiliul Județean Timiș, prin programul TimCultura 2023″

Pentru programul complet al festivalului vizitați site-ul oficial:

https://timeformagic.ro/

Link-uri Biletele:

Întreg Festivalul: https://timeformagic.ro/

Gala Campionilor Mondiali: https://bit.ly/GalaCampionilorMondiali

Spectacol în limba engleză: https://bit.ly/SpectacolMentalismENGLEZA

Spectacol în limba germană: https://bit.ly/SpectacolMagieGERMANA

