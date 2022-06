Timișoara Refugee Art Festival VI a fost despre puterea comunității

Peste 600 de persoane au participat la cea de-a șasea ediție a singurului festival de artă din Europa de Est dedicat refugiaților, organizat de Grupul de Inițiative Sociale LOGS și finanțat de Primăria Municipiului Timișoara prin Centrul de Proiecte. Timișoara Refugee Art Festival i-a făcut pe refugiați să regăsească un acasă și, în același timp, a creat contextul pentru conștientizare și empatie în rândul comunității din Timișoara.

„Lucrând cu refugiații ai impresia, adesea, că ajungi la esența ființei umane și a vieții în comunități. Solidaritatea față de refugiați e un exercițiu de empatie și relaționare autentică pe care îl facem și pentru noi înșine, nu doar pentru ei. E un antrenament pentru un mușchi al democrației extrem de important, cel al încrederii în semenii noștri și al mobilizării pentru binele comun. O dată pe an, Timișoara Refugee Art Festival ne oferă cadrul și instrumentele pentru a ne regăsi pe noi înșine oglindindu-ne în celălalt, cu blândețe și curaj.” (Anabella Costache, coordonatoare proiectului Better Together, asociația LOGS).

Multe dintre activitățile din program au pornit de la drama recentă a refugiaților ucraineni, exprimată prin diverse mijloace artistice, însă poveștile lor rezonează cu cele ale celor 81 de milioane de oameni strămutate forțat în lumea întreagă.

“Deși poate părea distractiv să facem un festival, obiectivul nostru este unul cât se poate de serios: să contribuim prin interacțiuni pozitive și prin crearea unui climat de încredere și siguranță, la schimburi autentice între refugiați și comunitatea locală. Timișoara Refugee Art Festival a atins o anumită maturitate cu ediția din acest an, iar faptul că ne-am adunat din nou împreună, români, ucraineni, sirieni, afgani, somalezi, indieni și oameni din alte țări, arată că suntem mai orientați spre a găsi ceea ce ne apropie decât ceea ce ne separă.” (Flavius Ilioni-Loga, președinte asociația LOGS)

De altfel, implicarea în organizarea festivalului a venit din ambele părți. Mai mulți mai mulți membri ai comunității timișorene au dat o mână de ajutor voluntar în organizarea festivalului, în timp ce refugiații ucraineni au contribuit la organizarea picnicului intercultural cu pregătirea unor bucate tradiționale și au donat lucruri esențiale, luate în grabă de acasă în această călătorie neplanificată, pentru instalația artistei ruse Regina Damian, care vorbește tocmai despre alegerile în fața cărora este pus un refugiat în momentul plecării.

„Am fost impresionați de reacțiile refugiaților ucraineni care ne-au mărturisit, mai ales în urma picnicului intercultural de la Muzeul Satului, că s-au simțit ca acasă. Și atelierele special dedicate lor, precum cel de colaj și cel de autoreprezentare culturală și-au atins obiectivele, participanții mărturisindu-ne că astfel de evenimente i-au transportat într-o normalitate pe care o aveau înainte de 24 februarie.” (Flavius Ilioni-Loga, președinte asociația LOGS)

Comunitatea a arătat mult interes față de arta refugiaților. Peste 150 de persoane au participat la concertul artistei ucrainene Vanessa din Odessa și au fredonat, împreună cu Beck Corlan și prietenii săi, cântece despre unitate și solidaritate. De un mare succes s-a bucurat expoziția Ukraïna.pic, care prezintă afișe ale ilustratorilor ucraineni din grupul Pictoric, și care mai este expusă în Piața Unirii până în 27 iunie. Deoarece mai mulți parteneri culturali și-au manifestat interesul față de aceasta și pentru că organizatorii își doresc ca mesajul ilustratorilor ucraineni să ajungă la cât mai mulți oameni, aceștia iau în calcul un parcurs național al expoziției.

Timișoara Refugee Art Festival s-a încheiat în 20 iunie, când este marcată Ziua Mondială a Refugiatului, însă programele asociației LOGS de sprijin al refugiaților și de educație în rândul societății civile continuă. Programul Better Together, din care a făcut parte ediția a șasea a festivalului TRAF, va cuprinde, printre altele, și o serie de șezători urbane și de workshopuri, menite să contribuie la o mai bună conștientizare în rândul publicului din România despre ceea ce înseamnă migrația forțată.

