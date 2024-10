Timișoara se pregătește să redevină un pol al artei internaționale, aducând în prim-plan expoziții de artă contemporană și evenimente care conectează idei, culturi și perspective din întreaga lume, sub îndrumarea celor doi curatori de excepție, Ana Janevski și Tevž Logar, recunoscuți pentru vasta lor experiență.

Art Encounters Timișoara anunță că Bienala Art Encounters, ediția a VI-a, va avea loc în mai 2025, și va fi curatoriată de doi curatori excepționali: Ana Janevski și Tevž Logar.

Ana Janevski este curator și scriitoare, ocupând în prezent poziția de curator în Departamentul de Artă Media și Performance la Muzeul de Artă Modernă din New York (MoMA). A coordonat peste 30 de performance-uri și a contribuit semnificativ la conturarea programului de performance la MoMA.

Ana Janevski a fost curator la Muzeul de Artă Modernă din Varșovia, Polonia, unde a organizat, printre altele, expoziția de mare amploare „As Soon As I Open My Eyes I See a Film”, dedicată filmului și artei experimentale iugoslave din anii 1960-1970. Contribuie regulat la publicații și co-editează lucrări pe teme precum performance-ul și istoria artei în Iugoslavia.

În prezent, Ana Janevski locuiește și lucrează în New York

Tevž Logar este curatorul al cărui parcurs profesional traversează cele mai renumite galerii și instituții culturale din Europa și dincolo de granițele acesteia.

De-a lungul anilor, și-a cultivat o reputație de a aduce la lumină expoziții provocatoare și de a colabora cu instituții emblematice, precum Muzeul de Artă Modernă și Contemporană din Łódź și Ludwig Museum din Budapesta. Moderna galerija din Ljubljana l-a avut adesea drept partener, la fel ca Bienala de Arte Grafice din același oraș, unde ideile sale s-au intersectat cu cele mai inovative voci din arta contemporană.

Implicarea sa în Bienala de la Veneția și colaborările cu Routledge și Artforum din New York îi consolidează statutul de cunoscător al scenei curatoriale internaționale. Să vorbești despre Tevž Logar înseamnă să vorbești despre o poveste artistică care conectează Rijeka, Ljubljana, New York și Beirut într-o rețea fascinantă de idei și inovație.

Din 2023, ocupă funcția de președinte al comitetului de achiziții al Colecției NLB Bank SEE din Ljubljana, Slovenia.

În perioada 16 mai – 29 iunie 2025, Timișoara va pulsa de energia creativă a unei Bienale care promite să redefinească modul în care ne raportăm la arta contemporană. De la expoziții, la dezbateri și evenimente speciale, Bienala Art Encounters oferă un spațiu viu de interacțiune, unde artiștii și publicul se întâlnesc pentru a explora întrebările presante ale trecutului, prezentului și viitorului.

Weekendul de deschidere, programat pentru 16 – 18 mai 2025, va fi plin de activități captivante, inclusiv tururi ghidate ale expozițiilor, ateliere interactive și discuții cu artiștii.

Programul Bienalei va include o serie variată de expoziții, fiecare aducând în prim-plan perspective unice asupra artei contemporane, alături de evenimente speciale care vor invita publicul să se implice activ în dialoguri stimulante alături de curatori, artiști și alte personalități din lumea artei.

Nu rata weekendul de deschidere al celui mai important eveniment de arta al anului viitor! Notează datele în calendar și pregătește-te să explorezi arta în cele mai captivante forme ale sale, în perioada 16 mai – 29 iunie 2025!

Fii acolo, în mijlocul poveștii! – îndeamnă Art Encounters.

