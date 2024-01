Timișorean împușcat in abdomen la o partidă de vânătoare. A fost transportat la spital cu elicopterul SMURD

Timișorean împușcat in abdomen la o partidă de vânătoare. A fost transportat...

Un barbat din Timisoara a ajuns la spital, duminica dimineata, cu o rana la nivelul abdomenului. Primele informatii indica faptul ca bărbatul participa la o partida de vanatoare si a fost impuscat. Conform mai multor surse, fondul de vanatoare unde s-a petrecut incidentul, in zona localitatii Brestovat, ar apartine AJVPS Timis. La locul incidentului a ajuns un echipaj de la statia de ambulanta Topolovatu Mare, care i-a acordat barbatului primul ajutor. In cateva minute, in zona a ajuns si un elicopter SMURD, care l-a preluat pe barbat si l-a transportat la spital.

Potrivit unor surse din rândul anchetatorilor, partida de vânătoare a avut loc în localitatea Brestovăţ din judeţul Timiş. La un moment dat, unul dintre participanţi a fost rănit prin împuşcare de către unul dintre partenerii săi.

Ceilalţi participanţi la vânătoare au sunat imediat la numărul de urgenţe 112, iar la faţa locului a intervenit o ambulanţă, dar şi elicopterul SMURD care l-a preluat pe rănit.

UPDATE: Poliţiştii Secţiei 5 Rurale Belinţ au constatat că un bărbat, în vârstă de 69 de ani, în timp ce se afla la o partidă de vânătoare autorizată, în apropierea localităţii Brestovăţ, ar fi împuşcat accidental un alt bărbat, în vârstă de 37 de ani, care participa la vânătoare, rezultând rănirea acestuia, se arată într-un comunicat de presă al Poliţiei Timiş.

La faţa locului au fost găsite două arme de vânătoare şi mai multe cartuşe, acestea fiind ridicate în vederea continuării cercetărilor.

De asemenea, în urma verificărilor efectuate, s-a stabilit că cei doi bărbaţi deţineau permise de port armă şi autorizaţie de vânătoare.

Polițiștii au întocmit un dosar penal pentru infracțiunile infracţiunile de vătămare corporală din culpă şi uz de armă fără drept, cercetările fiind continuate în vederea stabilirii cauzelor producerii incidentului.

