Timișorean, înșelat prin intermediul serviciului OLX și WhatsApp

Pandemia a adus, odată cu creșterea numărului de cumpărături în mediul online și creșterea numărul infracțiunilor de înșelăciune. Infractorii își actualizează permanent modurile de operare, iar cetățenii neatenți și neinformați cad victime.

A pățit-o acum câteva zile și un timișorean, care, cu toate că are experiență în tranzacțiile on-line, s-a trezit fără o sumă importantă de bani de pe card. Timișoreanul a postat un anunț pe platforma ”OLX”, prin care oferea la vânzare un produs, anunța care cuprinde și număr său de telefon. “Cumpărătorul” l-a contactat pe vânzătorul pe numărul de telefon indicat, prin aplicația ”WhatsApp” și a pretins că este interesat de cumpărarea produsului din anunț. S-a arătat de acord cu prețul produsului și i-a comunicat vânzătorului că a plătit prețul în avans, folosind ”sistemul de plată online olx”. Infractorul i-a trimis apoi vânzătorului un link (de exemplu se folosesc: https://olx.3ds-payment.online, www.olx-ro-payment.site/payment, http://olx.ro-livrare.mobi), cerându-i acestuia să-l acceseze pentru a intra în posesia banilor. Aici a existat și o cerere ciudată a ”cumpătătorului” care a cerut în mod repetat ca vânzătorul să îi transmită câți bani are în cont. Cererea trebuia să fie un semnal de alarmă că ceva nu este în regulă, dar, din păcate, a fost tratată cu superficialitate de timișoreanul prea credul.

În momentul în care vânzătorul a accesat link pentru a obține banii pe produs, a fost de fapt condus într-o fereastra de plată, unde i-au fost solicitate datele cardului bancar, inclusiv codul CVV/CVC. Deși spune că i s-a părut ciudată această cerere, crezând că ”sistemul de plată online olx” este cu serviciu nou al platformei de vânzări, a trimis datele cerute. În loc să primească banii însă, s-a trezit că în decurs de 5 minute au fost efectuate trei tranzacții cu cadrul său pe mai multe site-uri din Statele Unite, iar din contul bancar i-au dispărut peste 900 de lei.

Vânzătorul și-a dat, în sfârșit, seama că ceva nu este în regulă și a reușit să contacteze banca emitentă a cardului și să solicite blocarea acestuia.

Din păcate, timișoreanul nu este singura victimă, numărul de înșelăciuni folosind platformele de vânzări on-line fiind în creștere. Iar autoritățile fac doar recomandări.

Centrul Național de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică – CERT-RO explică cum putem evita tentativele de fraudă:

”Analizați cu atenție și validați informația primită, înainte de a face clic pe link-uri sau atașamente din surse necunoscute! De ce ați oferi cuiva datele complete de card, cu codul de validare al tranzacțiilor (CVV)? Oricine are acces la aceste date poate folosi cardul pentru a face plăți. În plus, puteți scana astfel de link-uri suspicioase cu anumite instrumente disponibile gratis online (ex: VirusTotal), dacă nu aveți o soluție de securitate instalată pe dispozitiv, pentru a evita infectarea cu malware sau astfel de tentative de phishing.

Fiți atenți la exprimarea interlocutorilor în scris, precum și la corectitudinea gramaticală a textului! Așa cum specificam anterior, de multe ori atacatorii nu sunt de origine română și se folosesc de instrumente automate de traducere a textului pentru a se conversa cu potențialele victime în limba lor nativă.

În cazul în care ați căzut în această capcană, este vital să vă adresați cât mai repede băncii emitente a cardului, pentru a bloca cardul și eventuale tranzații ilicite din cont. Ulterior, dacă ați suferit pagube materiale, va trebui să depuneți o plângere la cea mai apropiată secție de Poliție, pentru a deschide o investigație în acest sens.

Pentru mai multe informații de conștientizare despre astfel de tentative de fraudă existente pe internet, recomandăm să accesați/descărcați materialul de pe site despre cum ne protejăm de fraudele din mediul online, dar și recomandări pentru o activitate online sigură de acasă, pentru a afla ce pași este nevoie să respectăm în securizarea datelor personale sau cele ale companiei unde lucrăm”.

