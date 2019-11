Timișoreanca Alina Gologan este marea câştigătoare a titlului MasterChef România 2019

Alina Gologan a fost desemnată, joi, câştigătoarea emisiunii-concurs MasterChef România 2019, difuzată de Pro TV, şi a primit un premiu de 50.000 de euro.

Finala MasterChef a fost lider absolut de audienţă pe toate segmentele de public. Pe segmentul publicului comercial, cu vârste cuprinse între 18 şi 49 de ani, show-ul a înregistrat 8.7 puncte de rating şi 31% share, faţă de postul de televiziune clasat pe locul doi, care a obţinut 2.9 puncte de rating şi 10.2% share.

Silviu Chelaru, Joseph Hadad şi Cosmin Tudoran au decis că persoana care a reuşit să demonstreze cele mai bune abilităţi culinare este Alina Gologan.

Vizibil emoţionată şi extrem de fericită, ea a declarat: “Câştigarea titlului MasterChef reprezintă recunoaşterea muncii mele de pe toată durata competiţiei. A fost un concurs puţin dulce, puţin picant, presărat cu mirodenii de emoţie, care ne-a frământat pe toţi ca pe aluat. Cu toate acestea, în această ediţie am spulberat mitul cum că bărbaţii domină bucătăria, deşi competiţia mea masculină a fost acerbă. Nu m-am visat cu trofeul în mână decât după ce am intrat în pâine, ca să spun aşa. Abia în ultimele etape am realizat că trebuie să am mintea mai ascuţită decât cuţitele şi să mă concentrez, pentru că pot face o surpriză frumoasă. Sunt o gurmandă care a îndrăznit la mai mult şi mi-a ieşit pentru că am pus pasiune şi multă muncă în această reţetă a succesului. Este unul dintre cele mai fericite momente din viaţa mea şi mă simt norocoasă că am atât de mulţi oameni în jur, alături de care mă pot bucura de un moment pe care îl trăieşti o singură dată. Pentru mine, titlul MasterChef 2019 este un preparat care se împarte cu cei dragi şi tot ce vreau să vă mai spun e “bon appetit”!”.

Alina, singura concurentă care a câștigat de două ori proba imunității în competiție, are 29 de ani, lucrează ca recepționeră la o sală de fitness din Timișoara și este vlogger și influencer.

Alina a terminat Facultatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară, dar spune că a făcut-o “cam degeaba”. Nu a fost chiar ceea ce și-a dorit să facă cu adevărat, nu este pasionată de asta, și a făcut-o “doar ca să fie făcută”. Părinții ei sunt divorțați. S-au despărțit când ea avea în jur de 11 ani. Este foarte pasionată de sport și de vlogging, din care și trăiește. Alina Gologan a câștigat MasterChef 2019 –Gătește din adolescență și o face mai mult “de foame” Alina a început să gătească în perioada adolescenței, ajutată de bunica și de mama ei. Spune că face mâncare pentru ea, din necesitate – “de foame” – sau pentru apropiați, pentru prieteni, pentru iubitul ei.

Înainte să intre în competiția “MasterChef”, spunea că nu se consideră un bucătar foarte priceput și admitea că în jurul ei sunt o mulțime de oameni care gătesc mult mai bine.

