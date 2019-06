Timișoreanca Cristina Szeifert, sora lui Brigitte, este în mijlocul unui scandal în Marea Britanie

Timișoreanca Cristina Szeifert, sora lui Brigitte Sfăt, este in mijlocul unui scandal, scrie ciao.ro. Tanara este acuzata ca tablourile cu care se fotografiaza pe social media nu sunt pictate de ea.

Inclusiv cotidianul The Independent a publicat un articol despre acest lucru, dupa ce au aparut acuzatiile conform carora nu ar fi autoarea tablourilor pe care le prezinta intens pe paginile de socializare.

Astfel, pe contul ei de Instagram, Cristina Szeifert, sora lui Brigitte, apare langa tablourile pe care care aparent le picteaza. Insa foarte multi utilizatori ai platformei Reddit au adus acuzatii la adresa ei.

Acestia sustin ca nu este ea cea care picteaza tablourile, ci doar se pozeaza langa sustinad ca sunt ale sale. Mai mult, acestia mai spun ca aceasta nici macar nu are vopsea pe pensule in momentul in care „picteaza” si nici nu tine paleta de culori in mod corepunzator.

„Pictez cu numeroase ustensile. Uneori folosesc paleta, alteori nu. Fotografiile sunt făcute după ce picturile sunt terminate, iar paleta din mână este un simbol al artei” a spus in apararea sa Cristina Szeifert, potrivit Libertatea.

Chiar a facut o declaratie pentru publicatia britanica The Independent, spunand ca este surprinsa de tot scandalul asta care a pornit de la niste banale poze.

„Nu mi-am imaginat nicio clipă că oamenii vor fi atât de iritați de aspectul curat din fotografii. Sunt surprinsă de faptul că oamenii se îndoiesc că picturile mi-ar aparține” a mai spus aceasta, potrivit sursei citate.

