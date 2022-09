Timișoreanul Lorenzo-Cristian, unul dintre cei mai titrați magicieni și iluzioniști din România va urca pe scena TIME FOR MAGIC alături de mari campioni ai lumii, în cel mai tare festival de magie din România, care va avea loc în 23 octombrie, la Timișoara, la Sala Cosntantin Jude.

La 28 de ani de când făcea primul său truc, Lorenzo-Cristian este astăzi unul dintre cei mai importanți promotori din țară ai artei iluzionismului. Deține titlul pentru cel mai mare spectacol de iluzionism din România, numit „Visul meu” și nominalizarea pentru cel mai mare spectacol de magie pentru copii cu „Magia Copilăriei”. Este artistul timișorean cu cele mai multe bilete vândute, având 4 mari spectacole proprii care se joacă în sălile de teatru, în limbile: română, spaniolă, engleză și germană.

“Am fost fascinat de lumea magiei încă din copilărie. Am trecut de la amator în martie 2007, când am susținut la Madrid în fața marelui maestru magician, Pablo Segobriga de Garmany, examenul care mi-a schimbat viața. În sfârșit, aveam titlul și diploma de magician profesionist, care îmi confirma priceperea, dincolo de pasiune. Astfel, am avut onoarea să fiu legitimat ca magician-iluzionist la clubul C.A.P.S. din Madrid.”, ne povestește iluzionistul Lorenzo-Cristian.

Doi ani mai târziu, devine primul român acceptat în prestigioasa organizație a magicienilor profesioniști din Europa, faimosul THE MAGIC CIRCLE – Londra, fiind coleg cu cei mai faimoși iluzioniști, David Copperfield și Dynamo.

“De peste 20 de ani, mă antrenez ca un sportiv de performanță. Magia nu are legătură cu puterile supranaturale. Sunt un om normal care s-a antrenat ani de zile și care a studiat continuu de la arta iluzionismului până la psihologie, anatomie, fizică sau body language, discipline care mă ajută să pun în scenă efecte vizuale inexplicabile pentru public.“, declară iluzionistul Lorenzo-Cristian.

Pasiunea și ambiția sa, l-au situat pe podium la olimpiadele europene de magie din 2014 și 2017, unde a concurat la categoria Mari Iluzii. Și pentru că mereu i-a plăcut să se autodepășescă, a doborât un record mondial la levitații, deținut înainte de celebrul Dynamo. Așa se face că, în 2016, timișorenii erau părtași la cea mai mare iluzie din România: levitație și tractare TIR fără șofer, pe care Lorenzo-Cristian o realiza sub ochii publicului înmărmurit.

El a susținut show-uri de magie la categoria Mari Iluzii, Close UP și Stand UP, în nenumărate țări, de pe diferite continente și a devenit artistul ambasador al Timișoarei și al României la diverse evenimente de promovare și reprezentativitate.

Anul acesta, Lorenzo-Cristian reușește o nouă performanță a carierei sale și organizează la Timișoara primul Festival Internațional de Magie TIME FOR MAGIC, care va aduna în 23 octombrie, la Sala Constantin Jude (fostă Olimpia), pe unii dintre cei mai mari magicieni ai lumii, campioni europeni și mondiali, cu care a concurat la olimpiadele de iluzionism. Astfel, festivalul va intra pe agenda evenimentelor pentru Timișoara Capitală Europeană, un proiect pentru care se luptă de ani de zile și care se concretizează acum, prin finanțarea primită de la Consiliul Județean Timiș, prin programul TimCultura 2022, cu speranța că Magic Gala Show va fi începutul unui festival de tradiție pentru orașul de pe Bega.

“Este pentru prima data când la Timișoara și chiar în România, performează pe o scenă nume atât de mari din lumea iluzionismului. Vorbim de campioni europeni și mondiali, artiști de top, pe care publicul din România are șanse să îi vadă performând live, la Sala Constantin Jude, într-un show nemaiîntâlnit. Eu voi reprezenta categoria Mari Iluzii. Va fi grandios. Puțini magicieni din România dețin recuzita care poate fi văzută în spectacolele noastre. Și ca să vă faceți o impresie, avem o hală de construcții de recuzite, cât cea a Teatrului Național din Timișoara.”, ne mărturisește iluzionistul Lorenzo-Cristian și inițiatorul proiectului.

TIME FOR MAGIC – Vom eclipsa scepticii și vom extazia pasionații de imposibil.

În 23 octombrie 2022, la Sala Constantin Jude (fostă Olimpia), la primul festival internațional de magie din Timișoara puteți trăi magia alături de Lorenzo-Cristian și invitații săi:

Christian Wedoy, cel mai cunoscut artist de evadări subacvatice din lume;

Anca și Lucca, campioni mondiali la Mentalism;

Bill Cheung, campion mondial la Cartomagie;

Aaron Crow, starul America’s Got Talent cu peste 500.000.000 de vizualizări online;

precum și alte surprize.

Detalii despre festival găsiți pe:

https://web.facebook.com/timeformagicfest/

Pentru bilete și abonamente intrați pe: https://bit.ly/bileteTimeForMagic

