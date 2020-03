Timişoreanul Nick Bârsan prezintă 10 dovezi că “Planul de calitatea aerului” prezentat de primărie este un “fals penal” de care ar trebui să se ocupe DNA

Timişoreanul Nick Bârsan porneşte de la dezbaterea pe care Primăria Timişoara a anunţat-o pentru data de 5 martie, pe tema “PLAN DE CALITATE A AERULUI PENTRU PM10 ÎN AGLOMERAREA TIMIŞOARA PERIOADA 2020-2024” şi de la problemele de sănătate, unele cu consecinţe letale, pe care le poate avea poluarea asupra organismului uman. “Consecinţe pe care primarul Robu le-a ascuns cu succes în planul lui, până acum”, susţine Bârsan, care enumeră câteva momente importate care au marcat comunitatea, fie că este vorba de intervenţii ale unor specialişti pe această temă, fie că sunt ripostele primarului.

“1) August 2018 – ALERTĂ – modificări genetice la nou născuţi! Doamna Prof. Univ.Dr. Carmen Bunu Panaitescu, medic primar alergolog şi doctor în medicină, avertiza deja de mai bine de un an autorităţile publice locale cu privire la modificările genetice ce apar la copii nou născuţi la Timişoara, care se nasc cu alergie la ambrozie – o anomalie genetică cauzată de expunerea îndelungată a mamei la polenul emanat de lanurile de ambrozie de pe străzile şi parcurile oraşului, lăsate în paragină de primăria condusă de Robu.

2) Ianuarie 2019 – primarul Robu ripostează la ştirile sumbre legate de poluarea din oraş cauzată de traficul infernal pe care primăria lui îl generează constant, cu un comunicat prin care zice el că aerul la Timişoara, e de nota ZECE – mult mai curat decât la Viena, “potrivit măsurătorilor unui sistem girat de OMS”, zicea Robu.

Cu un click la pretinsul site al OMS citat de primar, am demonstrat că anunţul primarului e o minciună, o manipulare ordinară şi o insultă la adresa oricui înţelege singur ce citeşte pe internet.

3) Octombrie 2019 – SMOG-ul sofocă Timişoara. Deja de câteva zile la rând, iar primarul Robu scoate public din nou minciuna şi manipularea cu aerul de nota ZECE din oraş (demontată deja mai sus), dar dă dispoziţie să fie spălate străzile “doar în jurul staţiilor de monitorizare” a calităţii aerului, ca să salveze aparenţele. Restul Timişoarei rămâne o cocină infectă cu praf, frunze şi animale moarte pe străzi.

4) Ianuarie 2020 – ALERTĂ – epidemie de cancere pulmonare! Domnul Prof. univ. dr. pneumolog Oancea Cristian, directorul medical al Spitalului de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie ”Dr. Victor Babeş” Timişoara, atrage public atenţia că, citez: ”Există o adevărată epidemie de cancere pulmonare provocate de poluare!” la Timişoara. Iar epidemia de boli ale aparatului respirator nu a apărut peste noapte la Timişoara. În Raportul de Sănătate din 2014 DSP Timiş raporta deja o incidenţă de 7 ori mai mare a acestor maladii decât orice alte boli. Doar că primarul Robu şi ”specialiştii” lui au continuat să ignore problemele de sănătate cauzate de poluarea aerului.

5) Februarie 2020 – Raportul Stării de Sănătate în anul 2018 comparativ cu anii 2014, 2015, 2016 şi 2017 trimis de către DSP Timiş ne confirmă spusele medicului Oancea de mai sus, legat de epidemia de cancere pulmonare şi, mai mult, dezvăluie o realitate înfiorătoare legat de evoluţia decesului cauzat de Accidente Vascular Cerebrale (AVC) care, în doar 4 ani, au crescut de 31 de ori, creşterea cea mai mare fiind înregistrată după anul 2016″, spune Nick Bârsan.

În continuare, Nick Bârsan “demască FALSUL INTELECTUAL şi PENAL” comis de către primăria condusă de Nicolae Robu, demonstrat cu probe. ”Planul de Calitatea Aerului” se referă doar la PM10, care e componenta cea mai puţin periculoasă din întreg cocktailul de otrăvuri cu care e poluat aerul la Timişoara.

“Acest fapt îl aflăm chiar din titlu şi confirmă faptul că ”specialiştii” lui Nicolae Robu nu au niciun interes să ia măsuri de control al poluării, ci pur şi simplu caută să bifeze o căsuţă în lanţul birocratic şi să mimeze respectarea legii, care-i obligă să asigure un mediu de trai curat şi sănătos cetăţenilor care le plătesc salariile nemeritate”, spune Bârsan, care afirmă că adevăratul pericol pentru sănătate îl reprezintă, de fapt, oxizii de azot şi sulf, benzenul, toluenul şi alţi compuşi cancerigeni, derivaţi din arderea motorinei. Particulele (PM-urile) sunt doar cărăuşul acestor otrăvuri şi cu cât sunt mai mici cu atât sunt mai periculoase şi potente.

El susţine că “PM10 au suprafaţa specifică cea mai mică şi sunt în mare parte filtrate de mucoasa nazală, deci nu ajung în plămâni. În schimb, PM2.5 şi nano-PM sunt mult mai periculoase, pentru că transportă o cantitate mai mare de noxe şi trec de filtrele cu care ne-a înzestrat mama natură, ajungând în plămâni şi de acolo în sânge, cauzând AVC, boli de inimă, cancer şi boli de plămâni – aşa cum arată OMS”.

Absolut nimic despre maladii, decese şi de evoluţia lor la Timişoara

Nick Bârsan afirmă că planul falsificat de ”specialiştii” primăriei nu menţionează absolut nimic despre aceste probleme grave, care sunt într-o creştere alarmantă în ultimii ani.

“Dintre toate, decesul cauzat de AVC a explodat la Timişoara odată cu ”semafoarele inteligente” ce au blocat traficul şi crescut expunerea noastră la noxele emise de maşinile oprite-n drum. Legătura între emisiile diesel şi AVC sunt demonstrate de studii ştiinţifice din întreaga lume, iar explozia AVC e vizibilă de pe Lună în raportul DSP Timiş”, spune Bârsan.

El mai remarcă şi faptul că nu se aminteşte absolut nimic despre defrişările masive din Timişoara ultimilor 8 ani. Planul falsificat de ”specialiştii” primăriei nu vorbesc nici despre arborii seculari puşi la pământ în cel mai dement şi ilegal mod posibil de drujbele primăriei.

“În timp ce Robu se laudă pe Facebook că a plantat ”150 de salcâmi cu floare roz”, angajaţii primăriei recunosc în scris că au defrişat 9.098 de arbori maturi doar până în anul 2016, fapt ce are efecte negative severe asupra calităţii aerului din oraş. Nimic în plan despre aşa ceva. Nici despre frunzele din toamnă ce încă sunt purtate de vânt pe străzile nemăturate de un an, nici despre veşnicele trotuare sparte şi lăsate pradă nămolului care – în delirul primarului – nu sunt sursă de poluare. În ciuda defrişărilor şi a traficului sufocant, la Timişoara aerul e mai curat ca în 2011. Deşi o spun cu gura lor că datele de monitorizare primite de la APM Timiş şi pe care se bazează ”planul” sunt incomplete şi total irelevante, ”specialiştii” primarului trag magistrala concluzie că la Timişoara, aerul e mult mai curat decât în anul 2011, când Robu nu era primar. O minciună şi manipulare ordinară ce are ca unic scop ascunderea tragicului adevăr, şi anume că Timişoara e un oraş crizat de minciună, sufocat de poluare şi îmbolnăvit sau chiar omorât de incompetenţa şi corupţia din administraţia Robu”.

Aproape hilară este o descoperire halucinantă ca sursă a poluării la Timişoara: GOSPODINELE

“Specialiştii primarului susţin că principala sursă de emisii PM10 în Timişoara sunt, citez: ”încălzirea rezidenţială şi prepararea hranei” de locuitori într-un oraş ce funcţionează 90% cu gaz metan! Nu cu lemne, nu cu cărbune, nu cu petrol, ci cu gaz metan, atenţie! Orice om inteligent ştie că arderea gazului metan este cea mai curată, comparativ cu motorina, benzina, petrolul, lemnul, cărbunele samd. Ştiinţa ne confirmă şi ea că (…) gazul metan NU EMITE aşa ceva decât în condiţii de ardere extreme – ceea ce nu e cazul la aragazul sau centrala de apartament omologate CE, care emit nano-particule, nicidecum PM10 sau măcar PM2.5”, susţine Nick Bârsan.

În opinia acestuia, dacă realitatea ar fi aşa cum spus cei din primărie, se ridică o serie de întrebări de bun simţ pentru acei ”specialişti” care-l înconjoară pe edil.

“Dacă poluarea e cauzată de mama voastră ce găteşte la aragaz, de ce nu sunt oalele pline de funingine pe fund şi mama neagră pe faţă?! De ce nu vă mor copiii sufocaţi de PM10 în bucătărie, dar tuşesc de-şi scuipă plămânii când îi scoateţi pe stradă, în trafic?! De ce la Timişoara SMOG-ul se formează afară, pe stradă şi nu în bucătărie?! Cum explicaţi că am avut SMOG pe străzile oraşului în luna octombrie, când afară erau peste +25 grade Celsius şi centralele de apartament erau TOATE OPRITE?! Care sunt măsurile de reducere a poluării cu PM10 generate în bucătărie?”, arată timişoreanul revoltat.

Întrebările sunt multe şi enumeră câteva “infracţiuni” pe care primarul şi “complicii săi” le-ar fi comis, falsificând datele prezentate în “planul de calitate a aerului”, pentru a ascunde situaţia gravă de la Timişoara, ignorând adevăratele probleme de poluare şi mai ales “adevăratele consecinţe mortale sau prejudiciul grav adus sănătăţii publice”.

“În consecinţă, acest articol şi documentele suport vor face obiectul unei plângeri penale pe care o voi trimite Parchetului General, pentru că procurorii de la DNA Timişoara şi Parchetul Judecătoriei Timişoara sunt mult prea corupţi şi complici cu infractorii din primărie, pe care-i apără, în loc să-i acuze şi să-i trimită-n judecată pentru corupţie. Ar mai fi totuşi o întrebare legată de acei procurori şi judecători corupţi sau idiocraţi de la Timişoara ce apără corupţia, hoţia, incompetenţa şi prostia instituţionalizate în primăria lui Nicolae Robu deja de 8 ani, şi anume: Voi – procurorii şi judecătorii Timişoarei – ştiţi că printre voi există MAGISTRAŢI CORUPŢI care-i apără pe infractorii ce VĂ ÎMBOLNĂVESC COPIII de astm, bronşite, alergii, pneumonii, tumori, cancer, AVC? Şi nu faceţi nimic ca să vă salvaţi copiii de colegii corupţi şi primarul dement?! Despre corupţia din justiţie care-l apără pe inculpatul penal Nicolae Robu am tot scris în ultimii 2 ani”, încheie revoltat Nick Bârsan.

