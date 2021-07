Sâmbătă 24 iulie, timișorenii cu mic cu mare au ieșit pe străzi să se joace, să facă sport sau să urmărească filme pe ecranul montat chiar în mijlocul șoselei.

Inedita manifestare se desfășoară în zona centrală a Timișoarei și se numește „Străzi pentru comunitate”, când mai multe artere s-au închis pentru mașini și s-au deschis pentru pietoni și bicicliști.

Astfel, în zona primărie – Modex – str. Michelangelo intersecție cu bv I.C. Brătianu copiii trăgeau la țintă cu arcurile sub supravegherea părinților sau făceau carting, în timp ce tinerii așezați nepăsători pe scaune urmăreau filme cu desene animate pe un mare ecran montat pe stradă.

Distracția în circuit a cuprins activități cu Junior Adventura, cu Asociația Sportivă Campioni pentru Viitor, Piti Show, cu Radio Timișoara Oskar Ecologistul, Asociația Puppet Mania, Body workout, cu Nextfix, iar seara de la 18:00 Urban friendships, fashion flashmob, by Simona Noroc & Claudiu Guțu, Zumba, by Claudiu Guțu, de la 19.00-22:30 Trupe timișorene on stage (Monokrom, Melting Dice, Amalia Gaiță și Blazzaj. La 21:30 se desfășoară Cursa Licuricilor, cu Alergotura. În toată această perioadă în parcul Hotelului Central au loc ateliere meșteșugărești.

Programul duminică, 25 iulie

Zona Z2 (Clinicile noi – Piața 700)

9:00-11:00 Demonstrații sportive cu SCM Timișoara – Rugby, Baschet și Handbal;

10:00 Ninja Kids, cu Nextfit;

10:00-14:00 Ateliere sportive cu Junior Adventure;

10:00-22:00 Expoziție cu vânzare de materiale sportive și mijloace alternative de deplasare/ Ateliere sportive cu Ștefan Cojocnean și Decathlon;

19:00-21:00 Demonstrații sportive cu SCM Timișoara – Rugby, Baschet și Handbal.

