Timișorenii plătesc integral pierderile induse ale Colterm pe 2018, în valoare de 7,6 milioane euro

Cu 15 voturi pentru şi 5 abţineri, consilierii locali au votat în plenul de miercuri un proiect prin care să aprobe acoperirea integrală, din surse de la bugetul local, a pierderilor tehnologice induse, aferente anului 2018, din prestarea serviciului public de producţie, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice în sistem centralizat, Colterm, către populaţie, în valoare de 38.985.951,994 lei inclusiv TVA, adică aproape 7,6 milioane de euro.

Discuţiile pe marginea proiectului au avut loc înaintea şedinţei, astfel că în plen nimeni nu a mai avut niciun comentariu.

Proiectul a fost retras în şedinţa extraordinară de săptămâna trecută, după ce consilierul PSD Octavian Mazilu a atenţionat că este vorba despre o sumă foarte mare şi că trebuie timp mai mult la dispoziţia aleşilor să vadă despre ce este vorba.

În iulie a fost aprobată documentaţia privind Bilanţul real tehnologic şi optimizat al energiei termice pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termică al municipiului Timişoara aferent anului 2018 şi s-a constatat că totalul pierderilor tehnologice induse aferente anului 2018 este de 32.761.304,197 lei fără TVA, respectiv 38.985.951,994 lei inclusiv TVA (circa 7,6 milioane de euro).

Din bilanţul energetic aferent anului 2018 şi situaţia anexată notei justificative prezentate de Colterm pentru perioada ianuarie-decembrie 2018, rezultă următoarele PIERDERI REALE: pierderi reale pe reţelele de transport 132.427,800 Gcal; pierderi reale pe reţelele de distribuţie 96.870,513 Gcal; pierderi reale masice în reţeaua de transport – consum tehnologic de apă de adaos 1.393.403 mc.

Ţinând cont de cele de mai sus rezultă următoarele PIERDERI TEHNOLOGICE INDUSE aferente anului 2018: pierderi tehnologice induse pe reţelele de transport 71.493,400 Gcal; pierderi tehnologice induse pe reţelele de distribuţie 37.837,013 Gcal; pierderi tehnologice induse masice – consum tehnologic de apă de adaos 500.078 mc.

Costurile suplimentare înregistrate de Compania Locală de Termoficare COLTERM S.A. cu pierderile induse aferente anului 2018 au fost următoarele: valoare pierderi tehnologice induse pe reţelele de transport 17.405.783,164 lei fără TVA; valoare pierderi tehnologice induse pe reţelele de distribuţie 12.670.102,173 lei fără TVA; valoare pierderi tehnologice induse masice – consum tehnologic de apă de adaos 2.685.418,860 lei fără TVA.

Totalul pierderilor tehnologice induse aferente anului 2018 este de 32.761.304,197 lei fără TVA, respectiv 38.985.951,994 lei inclusiv TVA.

În şedinţa de săptămâna trecută, când proiectul a fost retras, Nicolae Robu şi directorul Colterm Emil Şerpe au explicat că acum se poartă negocieri cu o bancă comercială care a acceptat să acorde un credit Colterm şi pentru a nu pierde ocazia, proiectul trebuie trecut cât mai repede. Creditul va reprezenta 20% din ultima factură pe anul 2018 care va sosi.

Directorul Colterm, Emil Şerpe, explica faptul că: “Suntem în discuţii foarte avansate cu o bancă comercială pentru accesarea unui credit cu garanţie factura aceasta care va fi emisă primăriei. Tocmai din cauza aceasta nu punem presiune pe bugetul primăriei imediat, ci ea va fi eşalonată. Deja sunt discuţiile cu banca respectivă, primim un an şi jumătate de graţie, cu rambursare până în 3 ani a creditului respectiv. Aceste pierderi induse – neaprobarea lor în anul 2015, când am venit cu aceste pierderi induse -, se datorează stării actuale a Colterm. Noi funcţionăm cu preţuri reglementate de către ANRE. Având preţuri reglementate, noi suntem obligaţi să funcţionăm un an calendaristic pe acelaşi preţ de furnizare. Cheltuielile aprobate în preţul de vânzare sunt acceptate de ANRE în baza unei metodologii. Metodologia respectivă ne refuză din calculul preţurilor pierderile reale de energie termică pe reţele şi cheltuielile financiare datorate împrumuturilor bancare, penalităţilor etc. Noi venim să solicităm diferenţa de pierderi induse reglementate de ordine de guvern, care spun că sunt exceptate de la schema de ajutor de stat sumele respective. Nu suntem în situaţia de a depăşi suma de 15 milioane de euro pe an pentru aceste sume”, a spus Emil Şerpe.

