Timișorenii sunt trimiși cu brazii în brațe la punctele de colectare

Anunțul Primăriei Timișoara conform căruia timișoreni pot să se debaraseze de brazii de Crăciun doar la unul dintre cele patru centre de colectare din oraș stârnește valuri de nemulțumire.

Deși primăria are contract cu trei firme de salubritate, nu s-a dorit găsirea unei soluții rezonabile. Amplasarea celor patru centre de colectare face ca oamenii în vârstă sau cei care nu au un mijloc de transport să fie nevoiți să parcurgă pe jos kilometrii întregi cu brazii în brațe.

”Primaria unui oras are datoria de a oferi cetatenilor servicii complete si de buna calitate. A impune ca fiecare sa-si care bradul de Craciun la anumite locații speciale este un deranj care pentru cei ce nu dețin un mijloc de transport adecvat poate deveni extrem de neplăcut. Este stiut ca spre deosebire de momentul achiziției acesti brazi se scutura acum generând o mare cantitate de mizerie. Dupa un transport cu autoturismul, incepe o anevoioasă activitate de curatare, aspirare, etc. Plus tot ce ramane in jurul mașinii, in parcare, pina se înghesuie pomul intr-o pozitie potrivita pentru transport. Daca insa cetățeanul nu deține un autoturism, provocarea este deja in alt registru. In fine, asa se intampla cand nu se gândește nimeni la tot fenomenul…”, spune consilierul local Ștefan Sandu.

Și fostul viceprimar PNL Dan Diaconu este de părere că ar trebui să fie organizate mult mai multe puncte de colectare, în imediata apropiere a domiciliului pe domeniul public.

”De peste 20 de ani, în Timișoara, brazii de crăciun se colectează gratuit de către operatorul de salubrizare de la domiciliu. O minte luminată a noii administrații a hotărât că a fost de ajuns. Timișorenii să își ducă bradul la cele 4 (P-A-T-R-U) centre de colectare din oraș. Dacă, dintr-o greșeală, chiar s-ar întâmpla așa, s-a gândit oare mintea luminată cum se vor înghesui în jur de 100.000 de oameni la cele 4 centre în începutul lui ianuarie?

În toate orașele României există acest program de colectare, ba mai mult el există și în comune mai mari precum Giroc, sau Dumbrăvița (doar ca exemplu). Ce să vezi, el există și în orașele occidentale cu care ne place să ne comparăm: cu trasee în marea majoritate, sau cu puncte de colectare în imediata apropiere a domiciliului pe domeniul public – Viena are, spre exemplu, 546 de astfel de puncte.

Felicitări Primăria Timișoara, ați stabilit o nouă premieră! Deloc fericită, e adevărat! Rezultatul va fi evident o mare de brazi pe trotuare, sau în jurul pubelelor, dacă nimeni nu va lua nici o măsură. Că doar de ce ar trebui reciclați, sau utilizați ca biomasă în ardere la Colterm,” spune Diaconu.

El avertizează și faptul că în luna februarie va expira contractul de salubritate stradală în Timișoara. ”Nu s-a lansat nici o licitație, dar echipa “lucrează” de doi ani la “noul” contract. Nu e gata nici măcar caietul de sarcini. O licitație de salubritate stradală durează, fără contestații, între 5 și 9 luni”, spune fostul viceprimar.

