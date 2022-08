Timișul, doar pe locul șase la speranța de viață. Unde se trăiește cel mai mult în România

Datele publicate de Institutul National de Statistica arata ca locuitorii din judetele Valcea, Bucuresti si Cluj au cea mai mare speranta de viata din Romania. La oras oamenii traiesc mai mult decat cei de la tara.

Potrivit analizei INS, Valcea este judetul cu cea mai mare speranta de viata (84,50 ani in medie), acesta fiind si singurul judet in care acest indicator depaseste 80 de ani. Pe locul al doilea in top se situeaza Capitala (78,4 ani), Cluj (77,47 ani), Brasov (77,37 ani) si Sibiu (76,9 ani) .

La capatul opus al clasamentului, acolo unde speranta de viata este cea mai mica, se situeaza Tulcea (73,2 ani), Giurgiu, Calarasi si Satu Mare (74,2 ani), arata analiza INS.

Judetul Timis se afla abia pe locul 6, din 42. Aici, media de viata este 76,85 ani.

Femeile traiesc mai mult decat barbatii in judetul nostru, avand o speranta de viata de 79,93 ani, in vreme ce barbatii traiesc, in medie, 73,68 ani.

Potrivit sociologului Walter Scheidel de la Universitatea Stanford, trebuie facuta o distinctie intre speranta de viata si durata de viata. „Durata de viata a oamenilor – spre deosebire de speranta de viata, care este o constructie statistica – nu s-a schimbat prea mult, din cate imi pot da seama”, a precizat acesta.

Topul judetelor in functie de speranta de viata – Mediul urban:

In analiza INS se mai arata ca in Romania speranta de viata la oras e mai mare cu circa 3 ani decat in mediul rural, insa exista doua judete in care la tara se traieste mai mult: Hunedoara si Valcea. Si in Timis, in mediul urban speranta de viata este mai mare, cu o medie de 77,71 ani, judetul aflandu-se pe locul 12 din 42 de judete.

Femeile traiesc mai mult in Timis, respectiv 80,82 ani, in timp ce media varstei barbatilor de la oras este de 74,13 de ani

Topul judetelor in functie de speranta de viata – Mediul rural:

In mediul rural, cel mai mult traiesc locuitorii din judetele Valcea, Cluj si Suceava, iar cel mai putin cei din Braila si Tulcea.

Judetul Timis se afla pe locul 9, cu o speranta de viata medie de 75,56 ani. Femeile de la tara traiesc mai mult decat barbatii, respectiv 78,54 ani, fata de 72,72 ani.

„In ultimele decenii, speranta de viata a crescut foarte mult in toata lumea. O persoana nascuta in 1960, primul an din care Natiunile Unite au inceput sa pastreze date globale, se putea astepta sa traiasca pana la 52,5 ani. Astazi, media este de peste 72”, mai scrie sursa citata.

Speranta de viata este o medie statistica si depinde de o multitudine de factori, inclusiv de stilul de viata adoptat.

