Timișul e în sărbătoare. Gheorghe Zamfir și Vasile Pintea au primit titlurile de onoare: Ambasadori Culturali

Pe data de 28 iulie 1919, la Timișoara se instaura administrația românească, iar această zi este sărbătorită din 2016, când a fost declarată Ziua Județului Timiș. Și în acest an a fost la fel, la Palatul Administrativ din Timișoara a avut loc ședința festivă a Consiliului Județean Timiș. De asemenea, pe durata întregii zile vor mai avea loc numeroase evenimente dedicate sărbătorii.

„Astăzi, ne adunăm cu inimile pline de bucurie și mândrie pentru a celebra o zi de o importanță deosebită în istoria noastră – Ziua Județului Timiș. În anul 2016, consilierii județeni au ales ca ziua Timișului să fie sărbătorită în ziua de 28 iulie, ziua când a fost instaurată administrația românească, în județul Timiș-Torontal. 28 iulie este o sărbătoare a noastră, a tuturor celor care ne regăsim în acest peisaj multicultural, efervescent, inovator, reprezentând marca inconfundabilă a Timișului și a timișenilor. Astăzi, aici, în cadrul acestei adunări festive, suntem datori să cinstim memoria lor și să reflectăm asupra drumului parcurs. Fiecare reușită, fiecare realizare și fiecare progres al județului nostru poartă amprenta moștenirii lăsate de înaintașii noștri.”, a spus președintele CJ Timiș, Alin Nica.

Viitorul Timișului e unul plin de potențial, a mai spus șeful CJT.

Județul Timiș are un potențial imens pentru a deveni un pol de dezvoltare și progres. Avem resurse naturale bogate, oameni talentați și dornici să contribuie la bunăstarea noastră comună și o poziție geografică ce ne favorizează colaborarea cu alte regiuni. Vom continua să susținem proiecte care să îmbunătățească infrastructura, să promovăm educația de calitate și să sprijinim inițiativele care vor stimula dezvoltarea economică și socială a județului pentru a asigura un trai mai bun și pentru a aduce progresul în fiecare colț al județului nostru”, a mai subliniat Nica.

În cadrul ceremoniilor dedicate Zilei Județului Timiș a fost acordat și titlul de Ambasador Cultural celebrului interpret Gheorghe Zamfir. Decizia acordării acestui titlu a fost luată pentru promovarea culturii ”acționând constant ca un veritabil ambasador al culturii românești, a reprezentat Timișoara, Banatul, România, a promovat cu o vitalitate copleșitoare încrederea în lumea de mâine, acestea fiind doar câteva argumente care îl recomandă drept una dintre personalitățile definitorii ale culturii contemporane”, se spune în motivarea hotărârii deciziei de acordare a titlului.

Același titlu de Ambasador Cultural a fost acordat și regizorului Vasile Pintea. artist plastic contemporan, pictor, grafician şi gravor deopotrivă, care a abordat de-a lungul carierei stiluri complexe şi diferite, de la gravură şi ilustrație de carte până la portrete şi picturi abstracte.

Cetățenii interesați de istoria administrației timișene pot vedea la Palatul Administrativ o serie de materiale din arhiva Bibliotecii Județene, în cadrul expoziției intitulate Timișul, istorie vie.

De asemenea, de la ora 18, sute de dansatori din județ vor participa în Piața Victoriei la un flashmob cu jocuri autentice folclorice, în cadrul unei acțiuni organizate de către Centrul de Cultură și Artă al Județului Timiș. La Muzeul Național de Artă Timișoara va avea loc vernisajul expoziției „Personalități din Banat”, care prezintă portretele a 60 de personalități reprezentative pentru Timișoara și regiune, o expoziție semnată de artistul Aurelian Scorobete. Tot în această seară, de la ora 19, la Sala Capitol debutează festivalul „Lada cu zestre”.

Un alt moment important are loc de la ora 21, la Muzeul Satului Bănățean unde are loc premiera premiera musicalului „Come into the light”.

