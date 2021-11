Timlactagro investește un milion de euro pentru modernizarea fabricii de lactate din Bucovăț Timiș

Cooperativa Timlactagro din Bucovăț, județul Timiș, are planuri mari pentru anul 2022. A reușit să depună un proiect de un milion de euro pentru a-și moderniza propria fabrică de lactate, inaugurată în urmă cu trei ani.

”Am scurtat traseul produsului din fermă în farfurie!”

Viorel Hapenciuc, președintele cooperativei, a explicat: ”Atunci, când am deschis fabrica, noi am achiziționat utilaje second hand. Am cumpărat una dezafectată de la un italian, de lângă Oradea. El a făcut o investiție serioasă, dar fabrica nu a funcționat deloc și a intrat în insolvență. A intrat în procedură de executare silită, iar utilajele le-am cumpărat noi cu câteva zeci de mii de euro și le-am mutat la Bucovăț. Acum, vrem să le schimbăm”.

Zilnic, în fabrică, se prelucrează 10.000 de litri de lapte, din cei 35.000 de litri obținuți de la vacile cooperativei. Brandul firmei este cașcavalul ”Floare din Banat”, marcă înregistrată la OSIM. Pe lângă acesta, se mai produc 14 produse lactate: telemea, unt, diferite tipuri de cașcaval, smântână, parmezan, sana, lapte bătut, urdă, kefir, iaurt, brânză dulce, etc., valorificate prin 58 de magazine situate în Timișoara, Arad, Caraș Severin, Buziaș.

”Suntem singura cooperativă care are fabrică de lapte proprie și care merge bine și prima cooperativă de vaci de lapte înființată în România, în urmă cu 12 ani. Este important că am reușit să deschidem fabrica de lactate în urmă cu trei ani. Laptele îl folosim noi, nu îl dăm la străini. Oferim siguranță mult mai mare pentru consumatori, iar produsele noastre sunt sigure și sănătoase. Traseul de la fermă în farfurie s-a scurtat foarte mult. ”, mai spune Hapenciuc.

Laptele provine de la animale sănătoase. Se păstrează igiena adăpostului, se îndepărtează bălegarul, noroiul și restul de furaje, pentru ca mulsul să se desfășoare într-un mediu curat, lipsit de bacterii. După muls, laptele este depozitat într-un spațiu curat, special amenajat cu echipamente de stocare și răcire, care sunt închise ermetic, pentru a evita contaminarea fizică a laptelui și care sunt echipate cu sisteme de monitorizare a temperaturii.

De asemenea, prelucrarea și ambalarea produselor se face în codiții de maximă siguranță sanitară, în conformitate cu standardele Uniunii Europene. Acest important proiect de modernizare a fabricii a fost posibil și fiindcă anul 2021 a fost foarte bun pentru cooperativă. Pandemia nu a afectat deloc producția.

”Faptul că reușim să vindem tot ceea ce producem e lucru mare. Nu există fermier care să obțină ceva și să rămână cu marfa pe stoc: lapte, chefir, sana, cașcaval, brânză sau caș. Treaba a mers bine, deși COVID-ul a mai îngreunat activitatea. Toți reușim să ne producem mâncarea și nu cumpărăm nimic, fiindcă avem fermieri puternici care sunt nu numai crescători de vaci de lapte, dar au în proprietate de la câteva sute de ha, la 1.500 de ha și chiar 5.500 de ha”, mai spune Hapenciuc.

În noiembrie 2021, cooperativa Timlactagro cuprinde 25 de ferme cu 5.500 de vaci, dar și 33 de angajați, dintre care 15, în fabrica de lactate.

Cea mai importantă problemă a sectorului zootehnic

Viorel Hapenciuc vorbește și de cea mai importantă problemă a sectorului zootehnic, care trebuie să fie pe masa noului ministru al agriculturii.

”Dacă nu vor da finanțare 90% dintr-un proiect, eu cred că vor dispărea foarte multe ferme. Cu 50%, cât se dă acum, nu faci nimic. Nu văd pe cineva care să înființeze o fermă de vaci de lapte. Acum totul s-a scumpit. Nu ai nicio șansă. 90% dintr-un proiect, atât trebuie să dea la un fermier să deschidă o fermă nouă de vaci. E foarte dificil să lucrezi cu vaca. Nu ai Paște, nu ai Crăciun, nu ai sărbători, nicio pauză. Trebuie să fii alături de ea să o hrănești să o îngrijești și să o mulgi”.

Această cerință a fermierilor din Banat nu e exagerată. Ei susțin că e nevoie de o finanțare de 90%, așa cum s-a dat la polonezi, la nemți sau la olandezi. De exemplu, în 20 de ani, în Timiș, numai o singură fermă s-a construit, la Sânnicolau Mare. Atât. Pe când alte 30 de ferme au dat faliment și au dispărut.

”Asta e realitatea cruntă din domeniul zootehnic. Nu mai zic de cei mici, simpli crescători. Cu vaca e greu, nu poți să pleci, să o lași. În vegetal, e simplu: șase luni lucrezi pe câmp, 6 luni, aștepți. La vacă, e non-stop. Cred că dacă vom continua să fim tot mai slabi, străinii ne vor cumpăra toate fermele. Ei vin de afară pregătiți. Au finanțare și de la guvernele lor, de acolo de unde vin. Cum să nu fii supărat când fermierii greci primesc subvenție 1.500 de euro de la UE, iar noi, în România, 165 de euro. 600 ia agricultorul polonez, 600, neamțul. Cum poți rezista în competiția distrugătoare de pe piața comună a UE cu 165 de euro subvenție?”, se întreabă Hapenciuc.

Comentarii

comentarii