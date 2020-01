Tineri din Timișoara, răpiţi, sechestraţi, încătuşaţi şi bătuţi, de 6 indivizi! Printre agresori, un lider PNL

Doi tineri din Timişoara şi-au văzut moartea cu ochii, după ce au fost răpiţi de 6 bărbaţi cu cagule. Atacul a avut loc în localitatea Ghioroc din judeţul Arad, unde victimele au mers să se întâlnească cu un prieten. Când s-au dat jos din maşină, asupra lor au tăbărât 6 indivizi care aveau feţele acoperite. Aceştia i-au lovit pe timişoreni, i-au dus cu forţa într-o casă, unde au fost legaţi cu cătuşe şi bătuţi ore în şir.

“Ne-am trezit cu fiare în cap, cu bâte… pe mine m-au legat la mâini cu cătuşe, ne-au dus înăutru, unde ne-au ţinut de pe la ora 21:00 până după miezul nopţii. Ne-au bătut în permanenţă şi mi-au cerut să ii dau banii… l-am intrebat de ce dă în mine… ce bani să le dau. Eugen mi-a zis că e vorba despre 13.000 de euro, cu care i-aş fi dator”, povesteşte Radu Sorin, una dintre victime.

Bărbatul spune că a împrumutat 10.000 de euro de la Eugen Maleş, căruia trebuia să îi dea o dobândă de două mii de euro, pentru o lună şi gaj, i-a lăsat o maşină.

Nu a putut să îi restituie suma, aşa că a pierdut autoturismul, dar cămătarul tot nu a fost mulţumit, aşa că a decis să se răzbune

Printre cei şase agresori, victimele l-au recunoscut pe Eugen Maleş, dar şi pe fiul lui, Rafael, care este preşedintele organizaţiei de tineret PNL Lipova şi vicepreşedinte TNL Arad.

“Nu este nimic adevărat. Totul este fals. Nu ştiu de cum aceşti indivizi la mine… m-au sunat într-o zi şi mi-au cerut o sută de mii de euro, ca să nu depună plîgere împotriva mea. Eu sunt nevinovat, aşa că nu am acceptat să le dau bani. M-au terorizat însă, cu telefoane, aşa că am decis să mă întâlnesc cu ei. Au insistat să le dau 100.000 de euro, însă eu le-am spus că nu am nicio legătură cu ce li s-a întâmplat şi o să îi dau în judecată pentru şantaj”, a declarat Rafael Maleş, preşedintele TNL Lipova.

Victimele au depus însă plângere Parchetul de pe lângă Judecătoria Lipova, însă magistraţii de aici au declinat dosarul către Parchetul de pe lângă Judecătoria Timişoara.

Sursa: sursadevest.ro

Comentarii

comentarii