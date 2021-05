Tipurile diferite de boabe de cafea și băuturile pe care le poți prepara cu un aparat de cafea

Cafeaua este, pentru mulți, un subiect destul de necunoscut din punct de vedere al boabelor de cafea, dar și a băturilor ce pot fi preparate pe bază de cafea. Cafeaua este cea mai consumată băutură din lume, iar majoritatea nu ne putem începe dimineața fără ea. Dacă doriți, totuși, să vă extindeți cunoștințele în materie de cafea, iată mai jos un câteva informații despre boabele de cafea și tipuri de băuturi pe care le poți prepara din acestea.

Tipuri de boabe de cafea

Există două tipuri de boabe de cafea pe care trebuie să le cunoști: Arabica și Robusta. Acestea sunt cele pe care le găsești de obicei în magazinele alimentare. Numele provin din speciile de arbori de cafea în care cresc boabele.

Arabica

Arabica este de departe cea mai populară și nu este de mirare. Are un gust mediu-intens și dulce. Are un conținut mai mic de cofeină în comparație cu Robusta și o puteți bea cu ușurință neagră sau în orice băutură pe bază de cafea pe care o doriți. De asemenea, reprezintă cea mai mare parte a producției mondiale de cafea, chiar dacă este destul de complexă de produs din cauza condițiilor sale specifice de creștere. Majoritatea cafelei considerate specialitate este Arabica, un tip de cafea foarte cautat.

Robusta

Robusta este a doua cea mai produsă cafea din lume. Are mult mai multă cofeină decât Arabica, dar compromisul este în gust. Este adesea amară și are mai puține lipide și zaharuri decât Arabica, ceea ce înseamnă că nu are aceeași calitate ca cea din urmă. Deoarece este mai ieftină și mai ușor de produs, este și mai ieftină de achiziționat. O veți găsi adesea în amestecuri pentru espresso sau cafea instant.

Tipuri de băuturi pe bază de cafea

Iată mai jos care sunt cele mai comune băuturi cu cafea:

Cafea neagră: mai simplu de atât nu se poate! Este cafeaua simplă, servită imediat după preparare, fără lapte, frișcă sau zahăr.

Americano: cafeaua americano este un espresso diluat. Practic, tot ce trebuie să faceți este să preparați un espresso la un aparat de cafea și să turnați apă fierbinte în plus pe deasupra. Gustul diferă în funcție de câte shot-uri de espresso dar și ce cantitate de apă adăugați.

Espresso: este de obicei servit ca și shot și este utilizat ca bază pentru majoritatea băuturilor pe bază de cafea. Pentru a obține un espresso perfect un aparat de cafea trece apă fierbinte sub presiune prin cafeaua măcinată.

Doppio: doppio este un shot dublu de espresso!

Ristretto: este o cafea foarte concentrată obținută din aceeași cantitate de cafea ca a unui espresso, dar cu mai puțină apă.

Lungo: este opusul unui ristretto. Pentru un lungo se folosește aceeași cantitate de cafea ca la un espresso, dar mai multă apă.

Latte: latte se prepară dintr-un shot de espresso, lapte fierbinte și puțină spumă pe deasupra.

Cappuccino: un cappuccino are mai multă spumă decât lapre fierbinte. Există și variații cu frișcă în loc de spumă și se servește, de obicei, cu cacao pudră sau scorțișoară pe deasupra.

Latte Macchiato: această băutură este cunoscută pentru cele 3 straturi în culori diferite din care este format: laptele la bază, cafeaua la mijloc și spuma albă deasupra.

Flat white: originar din Australia, un flat white este realizat dintr-un shot de espresso, o cantitate mică de lapte fierbinte și un strat fin de spumă pe deasupra. Poate fi comparat cu un latte, dar este mai mic ca și cantitate și are mai multă cafea decât acesta.

Puteți să vă bucurați de băuturile preferate pe bază de cafea chiar și reci, cu gheață. Printre acestea, cele mai populare sunt:

Iced coffee: este practic cafea cu gheață. Îi puteți adăuga lapte, frișcă sau zahăr.

Iced espresso: este practic un espresso cu gheață.

Cold brew: este obținută prin păstrarea cafelei măcinate în apă rece pentru 12-24 de ore.

Frappucino: este cafea cu lapte, frișcă și siropuri cu diferite arome.

