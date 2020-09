Titu Bojin: “Adversarul nostru este PNL”

Interviu cu Titu Bojin, candidatul ALDE, pentru func╚Ťia de pre╚Öedinte al CJT

Domnule Bojin, au mai rămas câteva zile până la vot. Care e atmosfera pe frontul politic din Timiș?

Sincer, e una destul de static─â, nu c─â mi-a╚Ö dori vreun conflict politic, pentru c─â ╚Öti╚Ťi c─â mereu am jucat rolul de mediator ╚Öi pot dialoga cu oricine. Cu orice primar, consilier, parlamentar sau ministru. Dar sesizez c─â lipse╚Öte dezbaterea. ├Än trecut, se organizau confrunt─âri electorale ├«ntre candida╚Ťi, iar cet─â╚Ťenii aveau posibilitatea s─â fac─â diferen╚Ťa. Eu am propus de mai multe ori s─â avem dezbateri mediate de pres─â, dar at├ót candidatul PNL, c├ót ╚Öi ceilal╚Ťi fug de confruntarea cu competitorii politici.

Cine sunt finaliștii cursei, după dumneavoastră?

Adversarul nostru ├«n zilele care au mai r─âmas de campanie este PNL, care are destule fr─âm├ónt─âri la nivel local. Sunt dou─â echipe, cea a lui Robu ╚Öi cea a lui Nica. ├Än cazul ├«n care PNL ar c├ó╚Ötiga ambele pozi╚Ťii, v─â garantez c─â va urma un circ permanent. Deja Alin Nica revendic─â func╚Ťia de pre╚Öedinte al filialei, iar cei din jurul lui Nicolae Robu promit c─â nu ├«╚Öi sus╚Ťin candidatul pentru CJT. Cum vor putea colabora aceste dou─â echipe aflate ├«n r─âzboi dup─â 27 septembrie? Crede╚Ťi c─â vor fi interesa╚Ťi de activitatea administrativ─â? S─â fim serio╚Öi…

PSD a cam disp─ârut din scenariul politic ╚Öi se afl─â pe un loc patru, ru╚Öinos, spun eu. A╚Öa indic─â azi toate sondajele de opinie oficiale. Noi nu ne lu─âm dup─â unii care ├«ncalc─â legea electoral─â ╚Öi normele Autorit─â╚Ťii Electorale Permanente ╚Öi risc─â s─â publice ├«n continuare sondaje false, mincinoase, care nu sunt asumate de vreun institut de cercetare sociologic─â sau de vreun ONG universitar, ci pur ╚Öi simplu sunt fabricate. Probabil undeva pe o teras─â de birt, a╚Öa cum au mai fost prezentate recent. E trist c─â ├«n Timi╚Öoara nivelul politic a sc─âzut at├ót de mult.

Cum st─â ALDE?

Sunt convins c─â ALDE, cu mine ├«n postura de candidat, va ob╚Ťine un scor foarte bun pentru Consiliul Jude╚Ťean Timi╚Ö. Eu cred ├«n continuare c─â putem c├ó╚Ötiga pozi╚Ťia de pre╚Öedinte al CJT ╚Öi de a avea patru consilieri, adic─â un scor politic de 9-10%. Cred c─â dac─â ne mobiliz─âm ╚Öi reu╚Öim s─â ajungem cu mesajul la fiecare cet─â╚Ťean interesat de participarea la vot, pot s─â ├«l ├«nfr├óng pe actualul primar al comunei Dude╚Ötii Noi. Cu tot respectul pentru ce a f─âcut Alin acolo, dar totu╚Öi p─âl─âria de pre╚Öedinte de consiliu jude╚Ťean e destul de mare. Nu ├«l v─âd ├«n stare s─â poat─â conduce o institu╚Ťie at├ót de complex─â. Ar fi un pre╚Öedinte de talia lui C─âlin Dobra, c─âruia i-a c─âzut din start p─âl─âria pe ochi. ╚śi a╚Öa a r─âmas…

Cum reac╚Ťioneaz─â oamenii la programul prezentat de dumneavoastr─â ╚Öi asupra c─âruia am v─âzut c─â a╚Ťi insistat toat─â campania?

Am fost prezent ├«n fiecare zi ├«n jude╚Ť. Am patru capitole mari ├«n programul meu, pe care le-am prezentat cet─â╚Ťenilor: s─ân─âtatea, infrastructura, educa╚Ťia, descentralizarea, adic─â regionalizarea. Am ad─âugat ╚Öi sus╚Ťinerea IMM-urilor autohtone, pentru c─â oamenii ne cer s─â sprijinim mai puternic mediul antreprenorial rom├ónesc. Trebuie s─â g─âsim solu╚Ťii pentru tinerii preg─âti╚Ťi ╚Öi cu ini╚Ťiativ─â, s─â ├«i motiv─âm pe cei care vor s─â dezvolte afaceri mici sau medii acas─â. Nu s─â devin─â doar ni╚Öte angaja╚Ťi ai multina╚Ťionalelor sau s─â plece din ╚Ťar─â. Trebuie s─â ├«i sus╚Ťinem mai mult cu partea de consultan╚Ť─â, de proiectare, de gestionare a unei investi╚Ťii. Am fost la o emisiune tv cu un b─âiat de la USR, care ├«mi explica mie c─â a avut o companie, dar care nu mai func╚Ťioneaz─â. Din p─âcate, sigur. C├ónd l-am ├«ntrebat c├ó╚Ťi oameni a avut ├«n subordine, mi-a spus c─â ╚Öapte. ╚śi a ├«ncercat ├«n discursul s─âu s─â ├«mi spun─â c─â suntem dep─â╚Öi╚Ťi, c─â ei vin cu solu╚Ťii. L-am ├«ntrerupt ╚Öi i-am explicat faptul c─â eu am condus mai tot timpul ├«n jur de 700-800 de oameni. Experien╚Ťa nu se c├ó╚Ötig─â doar d├ónd din gur─â ╚Öi lans├ónd sloganuri, de╚Öi e la mod─â abordarea aceasta ├«n ultimii ani. Eu ├«i rog pe cet─â╚Ťeni s─â se uite atent la propunerile care intr─â la votul uninominal, adic─â func╚Ťiile de primar ╚Öi pre╚Öedinte al Consiliului Jude╚Ťean Timi╚Ö. Acolo va conduce un om, nu partidul. ╚śtiu c─â exist─â tendin╚Ťa s─â se voteze o sigl─â, dar am ├«ncredere c─â timi╚Öenii sunt aten╚Ťi la acest aspect. ├Äi rog pe cet─â╚Ťeni s─â se prezinte la vot ╚Öi s─â aleag─â experien╚Ťa ╚Öi faptele, nu doar vorbele!

