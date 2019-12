Titu Bojin e decis să candideze pentru șefia Consiliului Județean Timiș și să câștige

Titu Bojin, fostul președinte al Consiliului Județean Timiș, actual consilier județean UNPR și directorul Administrației Bazinale de Ape Banat ABAB, este hotărât să candideze pentru postul de șef al CJT, în iunie 2020 și chiar să câștige.

La întrebarea ridicată de presă, dacă va candida la președinția CJT, Bojin a declarat, luni 23 decembrie, 2019, cu prilejul bilanțului de final de an ABAB:

”În 2020, voi candida pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Timiș. Nu are importanță pe ce listă de partid. Eu cred că, având ajutorul dumneavoastră (al presei), nu are importanță din partea cui voi candida și cred că și câștig. Zone sunt din toate direcțiile politice să mă aliez, dar am ținut să îmi respect statutul de consilier județean al UNPR, dar în următoarele șase luni voi decide. Eu m-am străduit și mă străduiesc permanent să ajut activitatea CJT cu tot ce pot, chiar dacă nu am fost așa iubit de actuala conducere executivă”, a spus Bojin.

