Titu Bojin: ”E nevoie de decență și de respect față de alegători. Oamenii nu pot fi mințiți!” (P)

Interviu cu Titu Bojin, candidat pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Timiș, din partea ALDE

Domnule Titu Bojin, de ce de câteva zile, ați vorbit în toate intervențiile despre subiectul educației, în timp ce unii dintre contracandidații dumneavoastră lansează ziua și propunerea de proiect?



Am sesizat și eu că se fac promisiuni cu o energie demnă de o cauză mai bună. Dacă ne-am lua după unii am putea crede că vom depăși Elveția la dezvoltare…din păcate, acest fenomen al minciunilor electorale constat că s-a amplificat. Cred că știți că în nicio campanie, nici în 2012, nici în 2016 nu am venit cu proiecte irealizabile, nu am propus achiziționarea unor rachete spațiale, desigur exagerez, însă vreau să subliniez cât de deplasați sunt unii dintre politicienii zilelor noastre. Și nu mă refer doar la cursa pentru CJT, ci și la cea pentru Primăria Timișoarei. Cred că e nevoie de decență și de respect real față de alegători. Oamenii nu pot fi mințiți. Revenind la tema educației, eu o consider la fel de prioritară ca sănătatea. Mai ales în contextul de azi?

De ce?

Pentru că se discută despre începerea școlilor peste câteva zile, iar autoritățile centrale și locale nu transmit nicio idee coerentă, logică. Este un haos total în domeniul învățământului. Nu e stabilit un cadru organizatoric pentru funcționarea școlilor. Discutăm că încep școlile pe 14 septembrie, sunt o serie de copii inclusiv în Timiș care nu sunt conectați la internet, ce nu au posibilitatea de a avea laptop, tabletă, etc. Guvernanții deja ne-au comunicat faptul că tabletele nu vor ajunge în școli, din cauza procedurilor de achiziție. Știm că sunt termene legale ce trebuie respectate, dar ce a făcut guvernul actual din martie și până acum? Suntem în pragul chemării elevilor și profesorilor în școli. Ce facem? Am mai spus-o, eu cred că este și obligația Consiliului Județean Timiș ca în această perioadă să încerce să adune în jurul CJT, începând de la Prefectura Timiș, ISJ, DSP, tot ce înseamnă instituții ale statului care pot să dea o mână de ajutor în procesul de redeschidere a școlilor. Trebuie să se găsească variante și pentru copii. Unii pot să se descurce cu tot ce înseamnă partea de calculator și poate au o situație materială care le permite, dar sunt alții care nu pot, sunt elevi în zone mai izolate, cu situații poate mai dificile. Trebuie să ne gândim la toți. Dar văd că aproape toți decidenții în această perioadă sunt fie în concediu, fie în campanie electorală, fie în ambele. Poate vă amintiți că la începutul acestei epidemii care ne macină toată societatea și economia, am propus acordarea unui pachet sanitar pentru toți elevii din Timiș. Am făcut acest lucru oficial, de mai multe ori, în calitate de consilier județean. Nu s-a făcut nimic… probabil le-a fost lene celor din conducerea Inspectoratului Școlar Timiș și a celor din CJT sau nu îi preocupă subiectul. Revin și insist pe aceste aspecte și sper în cazul unui succes la alegerile locale să reușesc să repun instituția Consiliului Județean Timiș pe făgașul normal. Dacă pe cel care acum o conduce nu îl preocupă în asemenea momente nici tema deschiderii școlilor, despre ce să mai vorbim?

Cum credeți că poate fi organizat programul în școli?

Am propus ca o soluție de analizat împărțirea claselor în două, cu ore dimineața și după-amiaza. Putem discuta de 10 ore, să se acorde vinerea liber, iar orele suplimentare pe care profesorii le fac în perioada aceasta să fie plătite în plus. Dacă rămânem în această situație doi – trei ani de zile, ceea ce e posibil, propun să se facă școala în două schimburi, să se reducă la patru zile, ca să-i dăm și profesorului posibilitatea să se odihnească. E greu pentru un profesor să muncească patru ore dimineața, patru ore seara, dar cred că, dacă s-ar găsi o formulă ca la sănătate, sau în alte zone unde se dau prime și sporuri, se poate găsi o soluție și pentru profesori. Să ne gândim la acești profesioniști care se vor expune enorm, pentru a rămâne pe baricadele educației, pentru a avea grijă de copiii noștri.

