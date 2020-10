TM2021. Câștigătorii concursului de picturi murale cu tema Istoria, specificul și spiritul Timișoarei

Asociația Timișoara 2021 – Capitală Europeană a Culturii, prin programul Memoriile Cetății, a desemnat câștigătorii concursului de picturi murale cu tema Istoria, specificul și spiritul Timișoarei.

Deoarece numărul lucrărilor înscrise a depășit așteptările, fiind transmise 48 de propuneri, juriul format din Ana Mihaela Adam, Rebecca Bedelean, Melinda Terek, Andreea Simici și Daniela Constantin a avut o misiune destul de dificilă.

Astfel, membri juriului au decis acordarea a 8 premii, în loc de 7.

Cei care au convins juriul prin inspirație și creativitate sunt:

Lucian Sandu Milea – lucrarea Fortificații – Căminul G24

Ionuț Popescu – lucrarea Together – Căminul G24

Cristian Scutaru – lucrarea Freedom – Căminul G25

Robert Obert – lucrarea Alive TM – Căminul G25

Kitra – lucrarea now and then – Căminul G4

Horațiu-Christian Pavelescu@Nava C2 – lucrarea N.A.A.P NeoAtariArcadePacloud – Căminul C8

KSELEQOQYNQYSHY – lucrarea Benjamin în Timișoara – Căminul C10

Lux – lucrarea Easy life – Căminul G23

Cele 8 picturi murale câștigătoare vor fi realizate pe pereții căminelor studențești până în 15 noiembrie.

Reamintim că proiectul Memoriile Cetății se află la a III-a ediție, iar în acest an, Complexul Studențesc din Timișoara va deveni gazdă pentru o serie de intervenții care vor fi produse în spațiul public, în locuri de adunare a studenților și a comunității, pentru a facilita și încuraja interacțiunea oamenilor cu zona în care trăiesc, fie temporar ori permanent.

Proiectul este realizat de Asociația Timișoara 2021 – Capitală Europeană a Culturii, cu sprijinul Primăriei Municipiului Timișoara și al Consiliului Local, prin intermediul programului cultural prioritar „Timișoara. Capitală Europeană a Culturii 2021”, parte a Programului Cultural TM2021 din anul 2020.”

Ideea programului Memoriile Cetății este crearea, în anul deținerii titlului de Capitală Europeană a Culturii, a unui traseu de artă murală prin care localnicii și vizitatorii să redescopere spiritul Timișoarei, istoria și momentele importante din viața comunității.

Asociaţia Timișoara 2021 – Capitală Europeană a Culturii a fost înființată în 2011, cu scopul de a pregăti dosarul de candidatură pentru obținerea titlului de Capitală Europeană a Culturii. După câștigarea titlului, Asociația își continuă misiunea de a dezvolta Programul Cultural, precum şi de a strânge fondurile necesare organizării, promovării şi implementării acestuia.

Ulterior anului 2023, Asociaţia va avea ca scop sprijinirea şi dezvoltarea de proiecte culturale în folosul comunităţii. În anul 2019, în primul an de producție propriu-zisă, Asociația a derulat împreună cu partenerii săi peste 400 de evenimente culturale la care au luat parte peste 130.000 de persoane.

