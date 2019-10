TM2021. INSPIR – Împreună la Murani – un proiect vesel, ca un soare, dedicat comunității

Photo: Dana Moica

Asociația The Serious Road Trip România și Asociația Timișoara 2021 – Capitală Europeană a Culturii îi încurajează pe timișorenii și pe locuitorii din localitățile din zona Murani să participe la inițiativa de revitalizare a mediului rural, care se va încheia în 27 octombrie cu un picnic, dar și cu spectacole susținute de copii.

În perioada 14-27 octombrie, Murani inspiră veselie, creativitate, și bucuria de a face lucrurile împreună! Inspir- Împreună la Murani este un proiect dedicat comunității din acest sat, tinerii și copiii aflați în plasament fiind implicați în ateliere de mers pe sârmă-echilibristică, artă performativă, teatru, literatură și istorie.

Proiectul Inspir- Împreună la Murani s-a născut din dorința organizatorilor de a oferi copiilor din satul Murani, comuna Pișchia, experiențe culturale prin educație non-formală sub forma unui program ce îmbină joaca cu învățarea.

Satul Murani este cunoscut ca fiind localitatea cu cei mai mulți tineri aflați în plasament, de pe întreg teritoriul României: la ora actuală, 68 de tineri și copii sunt găzduiți de familiile din satul Murani.

Activitățile organizate de Asociația The Serious Road Trip România au ca scop oferirea unei oportunități de învățare prin educație complementară, încercând astfel să compenseze lipsa totală a manifestărilor culturale din comunitatea rurală, care marchează negativ viața socială și limitează oportunitățile de dezvoltare la care au acces tinerii și copiii din Murani.

„Inspir – Împreună la Murani este pentru noi un proiect de suflet, pe care dorim să îl continuăm în fiecare an. Murani este o comunitate a tinerilor și copiilor; sunt numeroși și au multă energie de investit în activități dedicate lor. Societatea românească are o singură șansă de revitalizare: prin a investi în educație. Mă refer la crearea unui mediu potrivit pentru dezvoltarea potențialului maxim al “urmașilor noștri”. Nu realizăm încă, dar cu dragoste și muncă putem face asta, putem răzbi chiar și într-un mediu vitreg, de retard în masa, în care ne zbatem acum.”, a declarat Raluca Ilaș, co-fondator The Serious Road Trip România.

Programul primei săptămâni de ateliere, 14 -20 octombrie, a inclus activități zilnice de literatură-creație și istorie, susținute de scriitoarea Diana Farca și prof. Tamara Farcaș, iar Școala de Circ TM a mișcat comunitatea locală prin activități antrenante de mers pe sârmă, jonglerie, echilibristică.

Participanții la atelierele de creație au primit sarcina de a construi un spectacol de artă de stradă cu temă istorică, pe care îl vor prezenta în cadrul evenimentului de închidere al proiectului din 27 octombrie.

Prima săptămână petrecută „Împreună la Murani” s-a încheiat cu un eveniment festiv, special organizat pentru comunitatea din sat, unde tinerii, copiii și adulții au participat la ateliere de creație pentru toate vârstele, un spectacol de teatru pregătit de Teatrul Auăleu („Monoloagele vecinului”), un spectacol de foc susținut de Școala de Circ Tm și o proiecție de film classic – „The circus”- Charlie Chaplin.

Cea de-a doua săptămână dedicate proiectului, se va încheia duminică, 27 octombrie, cu un eveniment organizat alături de comunitatea din Murani, în cadrul evenimentului fiind prezentat și spectacolul de artă de stradă pregătit de tinerii din sat. „Inspir – Împreună la Murani / Eveniment pentru toată lumea” este deschis tuturor celor care doresc să susțină inițiativa de revitalizare culturală a zonei și să încurajeze tinerii care vor susține primul lor spectacol de artă de stradă. Proiectul „Inspir- Împreună la Murani” este organizat în parteneriat cu Asociația Timișoara 2021 – Capitală Europeană a Culturii, cu sprijinul Primăriei Municipiului Timișoara și al Consiliului Local, prin intermediul programului cultural prioritar ”Timișoara. Capitală Europeană a Culturii 2021”, parte a Programului Cultural TM2021 din anul 2019.

Comentarii

comentarii