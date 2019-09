TM2021: Lumina Unirii va fi aprinsă, vineri seara, în Piața Unirii din Timișoara

Vineri, 27 septembrie, de la ora 20.30, spectatorii vor putea fi martori la actul I al istoriei Timișoarei: de la stabilirea vetrei orașului în mijlocul terenului mlăștinoș, până în epoca medievală.

Orașul se va construi, va fi atacat și cucerit de trupele otomane. Concertul formației Baba Zula din Istanbul va introduce spectatorii în această atmosferă. Umbrelele teraselor din piață se vor transforma în derviși, iar la finalul scenei, toată cetatea va deveni pașalâc turcesc.

Un alt moment marcant, ciuma din 1738, va ilustra amenințarea morții, mai prezentă atunci decât oricând. La final, trio-ul bucureștean ARAC va interpreta un recital care ilustrează momentul istoric.

Astfel, Piața Unirii din Timișoara devine locul de desfășurare, dar și subiectul unui spectacol de mare anvergură organizat de Timișoara 2021: Lumina Unirii.

”În trei zile consecutive, 27, 28 și 29 septembrie, începând cu ora 20:30, în Piața Unirii vom recrea istoria orașului, de la începuturile sale și până la momentul Unirii cu România, din 3 august 1919”, susține Asociația TM2021.

Personajul principal este Timișoara, personificată cu ajutorul unei marionete gigant, care trece prin istorie, suferă, se bucură, moare și renaște. Actori, muzicieni, concerte, efecte de sunet și lumină vor spune povestea orașului folosind întreaga Piață a Unirii, act cu act, seară cu seară.

”Evenimentele Luminii organizate de Asociația Timișoara 2021 – Capitală Europeană a Culturii sunt o serie de trei plus ceremonia de deschidere din 2021, câte unul în fiecare an, începând cu 2018. Anul trecut am montat Lumina Libertății, iar anul acesta prezentăm Lumina Unirii.

În 2020 vom organiza Lumina Victoriei, urmând ca în 2021 să pregătim evenimentul de deschidere pentru Timișoara 2021 – Capitală Europeană a Culturii în toate cele trei piețe centrale ale orașului”, a declarat Simona Neumann, director executiv al Asociației Timișoara 2021 – Capitală Europeană a Culturii.

A doua seară, sâmbătă, 28 septembrie, actul II se petrece în perioada austro-ungară.

Multietnicitatea este caracteristica acestui moment, în care Franz List susține un concert în clădirea actualului Muzeu de Artă. 20 de muzicieni de la Festivalul Eufonia vor cânta la ferestrele clădirii trei piese a lui Liszt. Tot în a doua seară, Timișoara va intra sub asediu: Primul Război Mondial distruge orașul și clădirile.

Ultima seară, a treia – duminică 29 septembrie – este dedicată momentului Unirii.

Timișorenii se vor bucura, ca membri ai unei mari familii. Concertul propune publicului meloman un concert extraordinar susținut de Tymes Orchestra alături de Lucian Nagy Quartet, sub bagheta dirijorului Radu Zaharia.

Evenimentul se desfășoară sub semnul multiculturalității specifice regiunii Banat, lucrările fiind compuse de Lucian Nagy. Locuitorii cetății, oameni de toate etniile dansează, sărbătorind acea lumină care este deasupra tuturor.

În toate cele trei seri, clădirile din Piața Unirii vor fi îmbrăcate în lumină și sunet, prin intermediul video-mapărilor, cu instalații de sunet și lumină specifice fiecărui moment istoric, un decor în care se vor exprima peste 100 de actori, muzicieni și dansatori.

Proiectul este realizat de Asociația Timișoara 2021 – Capitală Europeană a Culturii, cu sprijinul Primăriei Municipiului Timișoara și al Consiliului Local, prin intermediul programului cultural prioritar „Timișoara. Capitală Europeană a Culturii 2021”, parte a Programului Cultural TM2021 din anul 2019.

Comentarii

comentarii