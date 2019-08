TM2021-rEvolutions. Central European Film Festival oferă gratis zeci de filme în 7 locuri din Timișoara

În perioada 28 august -1 septembrie, filmul e cu noi, cu sprijinul Asociației Timișoara 2021- Capitală Europeană a Culturii, când cinefilii au la dispoziție gratis zeci de pelicule de urmărit, cu prilejul Central European Film Festival 2019 Timișoara.

Pe lângă filme, cei interesați pot urmări cine-concerte și dezbateri pe tema rEvolutions, în 7 locuri din Timișoara.

Este vorba Piața Unirii, Aula Magna a Universității de Vest Timișoara, Grădina de Vară Capitol (Sala Capitol, în caz de vreme nefavorabilă), Casa Artelor, Anturaj, librăria Cărturești Mercy, Piața Sfântul Gheorghe.

Intrarea la evenimente este liberă.

Programul manifestărilor 2019:

MIERCURI, 28 AUGUST

Aula Magna a Universității de Vest

Competiție

17:00 Mica tovarășă/The Little Comrade/ Seltsimees laps

Estonia, 2018, 99 min.

Gen/Genre: Drama

Regia/ Director: Moonika Siimets

19:00 Anunțul/ The Announcement/ Anons

Turcia-Bulgaria (Turkey-Bulgaria), 2018, 94 min.

Gen/Genre: Comedie/Comedy, Drama

Regia/ Director: Mahmut Fazil Coskun

Piața Unirii (în caz de vreme nefavorabilă evenimentul se va muta în alt spațiu care va fi anunțat pe pagina de Facebook Central European Film Festival Timișoara)

21:00 Cineconcert Luna Amară

Imagini din filme despre Revoluția din 1989 pe muzica trupei Luna Amară.

JOI, 29 AUGUST

Aula Magna a Universității de Vest

Competiție

17:00 Copci/ Stitches/ Savovi

Macedonia, 2016, 100 min.

Gen/Genre: Drama, Thriller

Regia/ Director: Vardan Tozija

19:00 Îmi este indiferent dacă în istorie vom intra ca barbari/ I Do Not Care If We Go Down in History as Barbarians

România-Germania-Bulgaria-Franța-Cehia/ Romania-Germany-Bulgaria-France-Czech Republic, 2018, 140 min.

Gen/Genre: Comedie/Comedy, Drama

Regia/ Director: Radu Jude

GRĂDINA DE VARĂ CAPITOL (SALA CAPITOL-în caz de vreme nefavorabilă)

Panorama

21:00 Scurtmetraj Noi în anul 2000

21:15 Lungmetraj A fost sau n-a fost? / 12:08 East of Bucharest

România, 2006, 89 min.

Gen/Genre: Drama, Comedie/ Comedy

Regia/ Director: Corneliu Porumboiu

CASA ARTELOR

DocuRevolution . Cu sprijinul TM2021.

17:00 Revoluția cântată / The Singing Revolution

SUA-Estonia, 2006, 94 min.

Regia/ Director: James Tusty, Maureen Castle Tusty

19:00 1989 (PL)

Polonia, 2014, 54 min.

Regia/ Director: Michal Bielawski

CLUB ANTURAJ

21:00 Competiție scurtmetraje studențești

A Moment of Love [BG]

Cum înalți un zmeu [RO]

Supă de pui pentru pisici [RO]

White Room [HR]

Willkommen [RO]

PIAȚA SFÂNTUL GHEORGHE

Sport 21. Un eveniment Tm2021, susținut de CEFFTM

21:30 Ultima echipă de fotbal din Iugoslavia/ Last Yugoslavian Football Team/ Het laatste Joegoslavische elftal

Olanda, 2000, 85 min.

Regia/ Director: Vuk Janic

LIBRĂRIA CĂRTUREȘTI MERCY

19:00 Film despre cultura klezmer România! România!/ Rumenye, Rumenye

România, 2006, 58 min.

Regia/ Director: Radu Gabrea

VINERI, 30 AUGUST

Competiție

Aula Magna a Universității de Vest

17:00 Mutul/ The Mute/ Krew Boga

Polonia-Belgia/ Poland-Belgium, 2018, 100 min.

Gen/Genre: Istoric/ History

Regia/ Director: Bartosz Konopka

19:00 Iarnă eternă/ Eternal Winter/ Örök tél

Ungaria (Hungary), 2018, 110 min.

Gen/Genre: Istoric/ History, Drama

Regia/ Director: Attila Szász

GRĂDINA DE VARĂ CAPITOL (SALA CAPITOL-în caz de vreme nefavorabilă)

Panorama

21:00 Scurtmetraj Cutezătorii

21:30 Hîrtia va fi albastră/ The Paper Will Be Blue

România, 2006, 95 min.

Gen/Genre: Acțiune/ Action, Drama

Regia/ Director: Radu Muntean

CASA ARTELOR

DocuRevolution. Cu sprijinul TM2021

17:00 După cădere / After the Fall/ Nach dem Fall

Germania, 2000, 85 min.

Regia/ Director: Eric Black, Frauke Sandig

19:00 1989 (HU)

Danemarca-Germania-Ungaria-Norvegia, 2014, 97 min.

Regia/ Director: Erzsébet Rácz, Anders Østergaard

CLUB ANTURAJ

21:00 Competiție scurtmetraje studențești

Albastru și roșu în proporții egale [RO]

Aqua [CZ-RO]

El iubește ochii mei [RO]

Portret de familie [RO]

Undeva în Moldova [RO]

War Machine [BG]

PIAȚA SFÂNTUL GHEORGHE

Sport 21. Un eveniment Tm2021, susținut de CEFFTM

21:00 Bikes vs Cars

Suedia, 2015, 90 min.

Regia/ Director: Fredrik Gertten

LIBRĂRIA CĂRTUREȘTI MERCY

18:30 Lansare de carte și dezbatere: Cine suntem și ce ne ține împreună ?

Invitat : Radu Carp

SÂMBĂTĂ, 31 AUGUST

AULA MAGNA A UNIVERSITĂȚII DE VEST

Competiție

17:00 Donbass

Germania-Ucraina-Franța-Olanda-România/ Germany-Ukraine-France-Netherlands-Romania, 2018, 122 min.

Gen/Genre: Drama

Regia/ Director: Serghei Loznița

19:15 Jan Palach

Cehia (Czech Republic), 2018, 124 min.

Gen/Genre: Biografic/ BIography, Drama

Regia/ Director: Robert Sedlácek

GRĂDINA DE VARĂ CAPITOL (SALA CAPITOL-în caz de vreme nefavorabilă)

Panorama

21:00 Scurtmetraj Stremt

21:15 Dumnezeu există și numele lui e Petrunija/ God Exists, Her Name Is Petrunija/ Gospod postoi, imeto i’ e Petrunija (avanpremieră)

Macedonia-Belgia-Franța-Croația-Slovenia/ Republic of Macedonia-Belgium-France-Croatia-Slovenia, 2019, 100 min.

Gen/Genre: Drama

Regia/ Director: Teona Strugar Mitevska

CASA ARTELOR

DocuRevolutions. Cu sprijinul Tm2021

17:00 Procesul soţilor Ceauşescu/ Last Days of Ceaușescus/ Die letzten Tage der Ceausescus

Elveția, 2011, 82 min.

Regia/ Director: Marcel Bächtiger, Milo Rau

19:00 Timișoara, decembrie 1989

România, 1993, 82 min.

Regia/ Director: Ovidiu Bose Paștină

PIAȚA SFÂNTUL GHEORGHE

Sport 21. Un eveniment Tm2021, susținut de CEFFTM

21:00 Caisă

România, 2018, 84 min.

Regia: Alexandru Mavrodineanu

DUMINICĂ, 1 SEPTEMBRIE

AULA MAGNA A UNIVERSITĂȚII DE VEST

17:00 Film din Singapore: Faeryville

SUA-Singapore, 2014, 95 min.

Gen/Genre: Drama, Acțiune, Fantasy

Regia/ Director: Tzang Merwyn Tong

GRADINA DE VARĂ CAPITOL

Panorama

20:30 Gala de premiere

21:00 Scurtmetraj Cadoul de Crăciun

21:30 Un om credincios / A Faithful Man / L’homme fidèle (avanpremieră)

Franța/France, 2018, 75 min.

Gen/Genre: Comedie/Comedy, Romance, Drama

Regia/ Director: Louis Garrel

CASA ARTELOR

No Kid/DING! – proiecție de film pentru copii

11:00 Pădurea Bufniței-fantomă/ Phantom Owl Forest/ Eia jõulud Tondikakul

Estonia, 2018, 90 min.

Regia/ Director: Anu Aun

18:00 Scurtmetraje Independente 130 min.

Sechestrați fără voie

40 de zile

Narcis și Fifi + Ceva Bun

Aprilie, vis

Cumulonimbus

În pădure/ Woods

Cel din urmă/ The Last of the Last

