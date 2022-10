TM2023! Beyond the Wall – Dincolo de Zid, pentru copiii surzi și auzitori, în Piața Traian

TM2023! Beyond the Wall – Dincolo de Zid, pentru copiii surzi și...

Beyond the Wall (Dincolo de Zid) este o aventură teatrală captivantă atât pentru copiii surzi, cât și auzitori, prezentată la Timișoara în cadrul Festivalului in : v z b l, în 28 octombrie de la ora 18.00, la Teatrul Basca, str Ion Mihalache nr 2, Piața Traian.

Vârsta recomandată: 6+ Beyond the Wall // Festivalul in : v z b l

Spectacolul este o călătorie extraordinară într-o lume interioară personală, o lume prin care ne vom lăsa ghidați de două actrițe minunate – Julia Kolarova care aude, și actrița surdă Rositsa Karadzhova. O producție Art Boureau Foundation din Bulgaria.

Acces pe bază de înscriere (în limita a 45 locuri) https://fb.me/e/2mS7Ka1r7

Festivalul in : v z b l face parte din programul Timisoara Capitala Europeana a Culturii si este finantat de Municipiul Timisoara prin @cCentrul de Proiecte Timișoara.

Comentarii

comentarii