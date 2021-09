TM2023! Conferința ”Privind Viitorul Europei”, în România și în alte 12 țări

Amplifică! Diversifică! Unifică! Comunitatea culturală europeană se mobilizează pentru ca vocea grupurilor subreprezentate să fie auzită la conferința, ”Privind Viitorul Europei!”

Reprezentanți ai comunităților culturale și creative din 12 state europene își unesc eforturile pentru a face auzită în discursul public dominant vocea grupurilor minoritare în cadrul conferinței ”Privind Viitorul Europei!”. De aceea organizații culturale, artiști, activiști, reprezentanți ai unor inițiative sociale și educaționale care lucrează cu grupuri sub-reprezentate lansează un apel la a implica comunități cât mai diverse în construirea viitorului Europei.

Campania publică Amplify: Make the Future of Europe Yours [Amplifică! – Viitorul Europei este în mâinile tale] va fi lansată în data de 7 septembrie, ora 11:30, ora României, printr-o conferință de presă online, urmată de alte activități pe rețelele de socializare pe parcursul întregii zile. Campania este realizată de Culture Action Europe, una dintre principalele rețele culturale europene, alături de partenerii săi de pe continent.

Conferința Privind Viitorul Europei este prima inițiativă coordonată de instituțiile europene ce oferă un cadru deschis, participativ și democratic pentru o serie de dezbateri pan-europene prin care cetățenii își pot face vocea auzită pe marginea unor teme importante pentru viitorul Europei. Campania își propune să asculte și să amplifice vocile, ideile, propunerile și îngrijorările comunităților subreprezentate de pe întreg continentul european cu privire la viitorul Europei. Proiectul se bazează pe energia și implicarea comunităților la nivel local. Campania „Amplifică!” își propune să contribuie la

Conferința ”Privind Viitorul Europei!” prin organizarea unei serii de sesiuni participative, urmând ca recomandările rezultate în urma acestor dezbateri să fie transmise decidenților europeni.

De asemenea, campania „Amplifică!” vizează lansarea unei dezbateri publice deschise privind mecanisme de decizie participative și democratice astfel încât diversitatea populației europene să fie mai bine reprezentată, iar inegalitățile la nivel european să fie reduse.

Campania va fi lansată simultan în Danemarca, Franța, Grecia, Ungaria, Italia, Polonia, Portugalia, România, Slovenia, Spania, Suedia și Țările de Jos în data de 7 septembrie, dar alte activități publice din cadrul campaniei vor continua până în iunie 2022.



Tere Badia, Secretara Generală a Culture Action Europe a declarat: “Prin proiectul Amplifică! dorim să ne asigurăm că vocile ignorate în discursul public dominant sunt luate în considerare în procesul lansat de Conferința privind Viitorul Europei. Conferința trebuie să reflecte voci, idei și vise cât mai diverse astfel încât viziunea asupra viitorului Europei să fie una participativă și echitabilă”.



Maya Weisinger, coordonatoare a proiectului Amplifică!: – Viitorul Europei este în mâinile tale: “Obiectivul Amplifică! nu este acela de a produce o viziune monolitică asupra culturii în cele 12 state participante la proiect, ci să reunească diverse idei și perspective asupra schimbărilor necesare care pot servi drept punct de plecare pentru cercetare și dezbateri”.



În România, campania este implementată de Asociația Timișoara 2021 – Capitală Europeană a Culturii. Simona Neumann, director executiv al asociației: “Unul dintre obiectivele principale ale proiectului Timișoara Capitală Europeană a Culturii este acela de a da un nou impuls spiritului civic, implicării comunității în a găsi soluții la provocările pe termen lung, la nivel local, dar și european. Proiectul Amplifică! reprezintă o bună ocazie ca viziunea grupurilor subreprezentate din Timișoara, dar și din alte zone din România, să poată fi transmisă factorilor decidenți la nivel european”.

Conferința se va desfășura în limba engleză cu posibilitatea dialogării cu reprezentanți ai celor 12 hub-uri în limbile naționale respective.

În cadrul conferinței de presă vor lua cuvântul: Astrid Aspegren – Center for Kunst & Interkultur, Danemarca. Magdalena Zakrzewska-Duda – Centrul Cultural al Mării Baltice, Polonia. Sanne De Ryck – Unitatea purtătorilor de cuvânt, Parlamentul European. Tere Badia – Culture Action Europe. Maya Weisinger – Culture Action Europe.

Detalii suplimentare despre proiectul Amplifică! – Viitorul Europei este în mâinile tale sunt disponibile la acest link. Proiectul este co-finanțat de Parlamentul European.

În proiect sunt implicate 12 țări: Danemarca, Franța, Grecia, Ungaria, Italia, Polonia, Portugalia, România, Slovenia, Spania, Suedia și Țările de Jos.

