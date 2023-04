TM2023! Eco Vibes – concert manifest pentru grija față de mediu

Eco Vibes | concert interactiv va avea loc, în 26 aprilie, de la ora 19.00, la Ecape Hub Timișoara, în cadrul programului TM2023. Va fi un concert experimental care îmbină instrumente clasice, precum pianul acustic și bandoneonul, cu tehnologii digitale video generative.

Astfel, se propune o experiență imersivă în care publicul se află în mijlocul fenomenelor naturale cauzate de schimbările climatice.

Concertul este un manifest pentru grija față de mediu și a pornit de la lucrarea „Three Passions for Our Tortured Planet”, a compozitorului Brian Field. Lansată în urmă cu doar un an, aceasta a devenit un proiect internațional care ia amploare cu rapiditate, implicând pianiști din întreagă lume.

Comentarii

comentarii